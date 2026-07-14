"Jūrmalas festivālā" 2026. gada jūlijā uzstājas Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets "Signum"
2026. gada 13. jūlijā "Jūrmalas festivāla" ietvaros uz vienas skatuves satikās pasaulslavenā Latvijas akordeoniste Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets "Signum" ...
FOTO: "Jūrmalas festivālā" viesus sajūsmina akordeona zvaigzne Ksenija Sidorova un vācu saksofonisti
"Jūrmalas festivāla" ietvaros pirmdien, 13. jūlijā, uz vienas skatuves satikās pasaulslavenā Latvijas akordeoniste Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets "Signum" no Vācijas.
Mākslinieki bija izvēlējušies atskaņot daudzveidīgu programmu, kur līdzās Johana Sebastiāna Baha un Igora Stravinska mūzikai izskanēja arī Džordža Geršvina, Pedro Iturraldes, Maksa Rihtera, Arturo Markesa, Astora Pjacollas un citu skaņdarbi. Koncerta programma aptvēra vairākus gadsimtus un muzikālos virzienus, piedāvājot gan baroka un 20. gadsimta klasikas pārlikumus akordeonam un saksofonu kvartetam, gan džeza, tango un mūsdienu mūzikas ietekmētus skaņdarbus.
Akordeoniste Ksenija Sidorova, kuru laikraksts “The Telegraph” raksturojis kā “atklāsmi”, bet “Seen and Heard International” nosaucis par “vienu no harizmātiskākajām solistēm, kādu jebkad nācies redzēt”, pasaulē plaši atzīta par vadošo klasiskā akordeona vēstnieci. Ksenija Sidorova izpelnījusies augstu novērtējumu par savu “dzirkstošo enerģiju, stilu, skatuves šarmu un nevainojamo virtuozitāti”. Katrā uzstāšanās reizē mūziķe apvieno izcilu tehnisko meistarību ar dziļi izjustu muzikalitāti, radot spilgtu un aizraujošu māksliniecisko pieredzi.
Saksofonu kvartets "Signum" ir viens no vadošajiem savas paaudzes ansambļiem, kas apvieno klasiskās mūzikas tradīcijas ar drosmīgu žanru daudzveidību. Kvartetu veido Mihals Knots, Džakopo Tadei), Alans Lužars un Edoardo Zoti, kuri kopā muzicē jau kopš jaunības gadiem. Viņu repertuārā līdzās oriģināldarbiem saksofonu kvartetam skan arī orķestra darbu pārlikumi, baroka mūzika un rokmūzikas klasika. 2013. gadā "Signum" debitēja Ņujorkas Kārnegija zālē un kopš tā laika regulāri koncertē pasaules nozīmīgākajās koncertzālēs.