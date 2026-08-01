Kur pazudis filmas “Melis, melis” mazais Makss? Savulaik populārais bērnu aktieris pilnībā mainījis profesiju
Foto: Twentieth Century Fox/ZUMA Press/Shutterstock/ Vida Press
Arī Latvijas skatītājiem Džastins Kūpers vislabāk zināms kā Makss no 1997. gada komēdijas "Melis, Melis".
Slavenības

Kur pazudis filmas “Melis, melis” mazais Makss? Savulaik populārais bērnu aktieris pilnībā mainījis profesiju

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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Savulaik Džastins Kūpers tika uzskatīts par vienu no daudzsološākajiem Holivudas bērnu aktieriem. Plašāku atpazīstamību viņš ieguva 1997. gadā, kopā ar Džimu Keriju filmējoties populārajā komēdijā “Melis, melis”, kurā atveidoja Kerija varoņa dēlu Maksu.

Kur pazudis filmas “Melis, melis” mazais Makss? Sa...

Pēc veiksmīgās debijas jaunais aktieris vēl vairākus gadus turpināja darbu izklaides industrijā, piedaloties tādos televīzijas seriālos kā “Brother’s Keeper” un “All About Us”. Viņš filmējās arī vairākos populāros seriālos, tostarp “Full House”, “ER”, “General Hospital” un “Boy Meets World”. 

Foto: Alamy/Vida Press
Džastins Kūpers filmā "Melis, Melis".
Džastins Kūpers filmā "Melis, Melis".

Kūpers atveidoja arī Denisu filmā “Denisa bieds”. Pēdējā zināmā aktiera loma bija 2003. gadā seriālā “The Practice”, pēc kuras Kūpers pilnībā mainīja profesionālo virzienu.

Tā vietā, lai mēģinātu atgriezties Holivudas uzmanības centrā, Kūpers izvēlējās pavisam citu profesionālo ceļu. 

Pēc augstskolas absolvēšanas viņš pievērsās sporta medijiem un sāka strādāt aizkadrā. Kā liecina viņa sociālā tīkla “X” profilā publicētā informācija, bijušais aktieris kļuva par “Fox Sports Radio” izpildproducentu.

Foto: Ekrānuzņēmums
Džastins Kūpers mūsdienās.
Džastins Kūpers mūsdienās.

Lai gan Kūpers publiski reti atceras bērnībā piedzīvoto slavu, filmas fani viņu joprojām atpazīst kā mazo Maksu. 

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