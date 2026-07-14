Diāna Kubasova dalās pasakainos saderināšanās kadros.
Slavenības
Šodien 13:54
"Es teicu jā!" Saderinājusies modele un uzņēmēja Diāna Kubasova
Latviešu uzņēmēja, investore un skaistumkonkursu dalībniece Diāna Kubasova nedēļas sākumā saviem sekotājiem pavēstīja priecīgu jaunumu – viņa ir kļuvusi par līgavu.
“Es teicu jā!” priecīgo jaunumu pavēstīja Diāna, atklājot, ka piedzīvojusi savu sapņu saderināšanos.
Lai gan topošā vīra identitāti Diāna pagaidām izvēlējusies neatklāt, sociālajos tīklos viņa publicējusi romantiskas fotogrāfijas no abu saderināšanās fotosesijas.
Romantiskajā fotosesijā pāris redzams skūpstāmies pie eleganta retro kabrioleta, fonā debesīs paceļoties desmitiem gaisa balonu. Diāna tērpusies gaisīgā, maigi rozā kleitā ar garu, kuplu šlepi, savukārt viņas izredzētais izvēlējies gaišu uzvalku.