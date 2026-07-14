Melo-M Mega orķestra koncerts
1. augustā Dzintaru koncertzālē skatītājus sagaida viens no šīs vasaras iespaidīgākajiem muzikālajiem notikumiem – "Melo-M Mega orķestra koncerts", kurā uz ...
130 čellisti no visas Latvijas vienosies vērienīgajā "Melo-M Mega orķestra koncertā" Dzintaru koncertzālē
1. augustā Dzintaru koncertzālē skatītājus sagaida viens no šīs vasaras iespaidīgākajiem muzikālajiem notikumiem – "Melo-M Mega orķestra koncerts", kurā uz vienas skatuves muzicēs 130 čellisti no visas Latvijas. Koncerts ir unikāls notikums Latvijas kultūras jomā un pat Eiropā, kad uz vienas skatuves muzicēs tik daudz čellisti vienkopus.
Pēdējo divpadsmit gadu laikā "Melo-M Mega orķestra" dalībnieku skaits ir pieaudzis vairāk nekā trīs reizes. Projekts iedvesmojis simtiem bērnu un jauniešu uzsākt čella spēles gaitas, kā arī devis iespēju pie instrumenta atgriezties tiem, kuri muzicēšanu savulaik bija pārtraukuši. Uz vienas skatuves satiksies dažādu paaudžu čellisti – profesionāļi, pedagogi, studenti un jaunie mūziķi, apliecinot čella spēles tradīciju spēku un pēctecību Latvijā.
Koncerta programmā skanēs klausītāju iemīļoti pasaules mūzikas hiti jaunās, īpaši čellu orķestrim veidotās aranžijās, kā arī komponista un čellista Kārļa Auzāna oriģināldarbi, kas radīti tieši šim unikālajam sastāvam – 130 čelliem un perkusijām. Skaņdarbi apvienos klasiskās, roka, kino un populārās mūzikas elementus, piedāvājot emocionāli bagātu un vizuāli iespaidīgu muzikālo piedzīvojumu.
Īpašu enerģiju koncertam piešķirs izcilie perkusionisti Miķelis Vite un Māriņš Miļevskis, savukārt īpašā viešņa būs viena no Latvijas spilgtākajām dziedātājām Dināra Rudāne.
Koncerta producents un čellists Kārlis Auzāns uzsver: " Šī ir iespēja piedzīvot čella skanējumu tādā vērienā, kādu ikdienā dzirdēt nav iespējams. Esmu pārliecināts, ka šis koncerts pārsteigs gan klausītājus, gan pašus mūziķus."
"Melo-M Mega orķestra koncerts" būs muzikāli daudzveidīgs un emocionāli piesātināts notikums, kas uzrunās visu paaudžu klausītājus – ģimenes, jauniešus, klasiskās mūzikas cienītājus, kā arī populārās mūzikas klausītājus. 130 čellu vienotais skanējums radīs neaizmirstamu muzikālu pieredzi un apliecinās Latvijas mūziķu talantu un kopības spēku.
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un : Biļetes uz MELO-M MEGA ORĶESTRA LIELKONCERTS Jūrmala, Turaidas iela 1 1. augusts 20:00 Dzintaru Koncertzāle Lielā zāle