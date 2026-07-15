Kāpēc lidmašīnā visi pēkšņi grib tomātu sulu? Tam ir zinātnisks izskaidrojums
Daudzi ceļotāji pamanījuši – tas pats ēdiens, kas uz zemes šķiet garšīgs, lidmašīnā pēkšņi var likties bezgaršīgs vai pavisam citāds. Izrādās, pie vainas nav tikai ēdiena kvalitāte. Lidojuma laikā mūsu organismu ietekmē vairāki faktori – sausais gaiss, zemāks spiediens un pat nepārtrauktais dzinēju troksnis.
Uztura speciāliste Lolita Neimane skaidro, ka lidojuma apstākļi būtiski maina to, kā mēs uztveram garšas.
“Lidojuma laikā jūtam izmaiņas ne tikai ausīs, bet arī mutē. Gan zemāks spiediens, gan gaisa mitrums ietekmē gļotādu darbību, un līdz ar to mainās arī garšas izjūta,” skaidro Neimane.
Sausais gaiss nomāc garšas sajūtas
Lidmašīnas salonā gaiss ir daudz sausāks nekā ikdienā, tāpēc izžūst deguna un mutes gļotādas. Tā kā liela daļa garšas uztveres saistīta ar ožu, ēdiens lidojumā var šķist mazāk aromātisks un izteiksmīgs.
“Ļoti svarīga ir tieši mutes un deguna gļotādu ietekme. Ja tās ir izžuvušas, mainās arī mūsu sajūtas,” norāda Neimane.
Zemāks spiediens maina garšas uztveri
Lidmašīnas salonā spiediens ir zemāks nekā uz zemes, un tas ietekmē garšas receptoru darbību. Pētījumi liecina, ka īpaši samazinās saldās un sāļās garšas uztvere, tāpēc aviokompānijas ēdieniem nereti pievieno vairāk garšvielu un izteiktākas garšas.
Kāpēc lidmašīnā tik daudzi dzer tomātu sulu?
Viena no interesantākajām parādībām lidojumos ir tomātu sulas popularitāte. Daudzi cilvēki, kuri ikdienā to gandrīz nedzer, lidmašīnā labprāt to pasūta.
Iemesls ir umami – tā sauktā piektā garša, kas tomātos ir īpaši izteikta. Atšķirībā no saldās un sāļās garšas, umami lidojuma apstākļos tiek uztverta labāk.
“Umami un skābās garšas tiek vairāk kairinātas, tāpēc tomātu sula lidmašīnā bieži šķiet daudz patīkamāka,” skaidro Neimane.
Arī lidmašīnas troksnis ietekmē ēdiena garšu
Pētījumos noskaidrots, ka ilgstošs fona troksnis var samazināt spēju uztvert saldumu un sāļumu, vienlaikus vairāk izceļot iepriekšminēto umami garšu.
Tieši tāpēc aviokompānijas ēdienkartes veido īpaši – ēdieniem bieži pievieno vairāk garšvielu, garšaugu un izteiktākas sastāvdaļas.
“Faktori ir pilnīgi citādi nekā tad, ja mēs sēžam savā virtuvē. Lidojumā darbojas gan troksnis, gan samazināts mitrums, gan spiediens – tas viss fizioloģiski ietekmē mūsu garšas uztveri,” uzsver Lolita Neimane.
Tāpēc nākamreiz, kad lidmašīnā ēdiens šķiet citāds, iespējams, pie vainas nav pavārs – vienkārši jūsu garšas kārpiņas darbojas citā režīmā.