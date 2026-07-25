Kas notika ar “Beverlihilsas policists” zvaigzni? Džadžs Reinholds atklāj, kas apturēja viņa karjeru
Astoņdesmito gadu kino cienītājiem Džadža Reinholda seja nav sveša. Nedaudz naivais, godprātīgais un allaž apjukušais policists Billijs Rouzvuds kļuva par vienu no spilgtākajiem filmas “Beverlihilsas policists” tēliem. Līdzās enerģiskajam Edijam Mērfijam Reinholds palīdzēja radīt filmu, kuru skatītāji ar smaidu atceras vēl četrdesmit gadus vēlāk. Tomēr aiz nostalģiskajām atmiņām slēpjas arī stāsts par karjeru, kas varēja izvērsties pavisam citādi.
Pirms skatītāji viņu iepazina kā Billiju Rouzvudu, Reinholds bija piedalījies vairākās filmās, kas vēlāk kļuva par sava laikmeta klasiku. Viņš filmējās komēdijā “Fast Times at Ridgemont High”, militārajā komēdijā “Stripes” un Ziemassvētku šausmu komēdijā “Gremlini”.
Taču tieši 1984. gada filma “Beverlihilsas policists” padarīja viņu plaši pazīstamu. Edijs Mērfijs tajā atveidoja Detroitas policistu Akselu Foliju, kurš ierodas spožajā un turīgajā Beverlihilsā, lai izmeklētu sava drauga slepkavību. Reinholda Billijs Rouzvuds kļuva par Aksela piesardzīgo, bet uzticamo sabiedroto.
Filma pārvērta Mērfiju par vienu no Holivudas lielākajām zvaigznēm, bet Reinholdam pavēra durvis uz viņa pirmo lielo galveno lomu. Aktieris vēlāk atzina, ka tolaik neviens īsti neapzinājās, cik paliekošas būs šīs filmas un astoņdesmito gadu kino kopumā. “Mēs nezinājām, ka mūs atcerēsies,” viņš sacīja, atskatoties uz šo laikmetu.
1988. gadā Reinholds kopā ar tolaik vēl jauno Fredu Sevidžu filmējās komēdijā “Vice Versa”. Tā bija pirmā filma, kurā Reinholda vārds atradās afišas augšdaļā un viņam bija uzticēta galvenā loma. Filmas sižeta centrā bija šķirts uzņēmējs un viņa 11 gadus vecais dēls. Saskaroties ar noslēpumainu tibetiešu galvaskausu, abi maģiskā veidā samainījās ķermeņiem. Tēvam bija jāmācās izdzīvot skolā, bet dēlam — jāiejūtas pieauguša uzņēmēja dzīvē.
Šāda veida stāsti astoņdesmitajos gados bija īpaši populāri. Gandrīz vienlaikus uz ekrāniem nonāca vairākas filmas par vecuma vai ķermeņu maiņu, tostarp “Like Father Like Son”, “18 Again!” un vēlāk par klasiku kļuvusī komēdija “Big” ar Tomu Henksu.
Konkurence izrādījās pārāk liela. “Vice Versa” kinoteātros neguva cerētos panākumus, lai gan filma saņēma arī labvēlīgas atsauksmes. Reinholds uzskata, ka problēma nebija pašā filmā, bet gan notikumos aizkulisēs.
Intervijā žurnālam “Vanity Fair” Reinholds notikušo tēlaini nodēvēja par vadības līmeņa “slepkavības plānu”.
Tolaik studiju “Columbia Pictures” vadīja britu producents Deivids Patnems, kurš iepriekš bija strādājis pie atzinību guvušās filmas “Chariots of Fire”. Reinholds un citi radošās jomas pārstāvji uz Patnemu sākotnēji raudzījās ar cerībām, jo viņš nāca no neatkarīgā kino vides un vēlējās mainīt Holivudas atalgojuma sistēmu.
Patnema iecere bija samazināt milzīgos honorārus, ko aktieri saņēma pirms filmēšanas, bet nodrošināt viņiem reālu daļu no filmas vēlākās peļņas. Reinholds šim modelim ticēja, taču Patnems studijas vadītāja amatā nepalika pietiekami ilgi, lai pierādītu, ka tas darbojas.
Aktieris uzskata, ka “Vice Versa” kļuva par upuri studiju iekšējām cīņām. Kamēr filma vēl tika uzņemta, konkurējošā studija “TriStar Pictures” steidzīgi sāka veidot ļoti līdzīgo “Like Father Like Son” ar Dadliju Mūru un Kērku Kameronu. Abas studijas tolaik bija saistītas ar vienu īpašnieku, taču Reinholds apgalvoja, ka par konkurējošo projektu iepriekš neko nezināja.
Kad “Vice Versa” visbeidzot nonāca kinoteātros, skatītāji jau bija redzējuši līdzīgu stāstu. Drīz sekoja arī citas filmas ar gandrīz identisku ideju, un Reinholda pirmā lielā iespēja pazuda kopējā piedāvājumā.
Lai gan “Vice Versa” neveiksme liedza Reinholdam nostiprināties galveno lomu aktieru vidū, viņš nepazuda no ekrāniem. Aktieris turpināja filmēties un atgriezās Billija Rouzvuda lomā visās “Beverlihilsas policista” franšīzes daļās.
Daudzi skatītāji viņu atceras arī no filmu sērijas “Santa Klauss”, kurā galveno lomu spēlēja Tims Alens. Reinholds piedalījās arī seriālos “Ellen”, “Monk” un “Arrested Development”, kā arī daudzās televīzijas filmās.
Tomēr viņa vārds uz visiem laikiem palika cieši saistīts ar 80. gadiem — laikmetu, kad asa sižeta filmas vēl nebaidījās būt smieklīgas, policisti brauca greznās automašīnās, bet viena atpazīstama sintezatora melodija spēja skatītāju acumirklī aizvest uz saulaino Kaliforniju.
2024. gadā Reinholds vēlreiz atgriezās Billija Rouzvuda lomā filmā “Beverlihilzas policists”. Tā uz ekrāna atkal apvienoja vairākas sākotnējās filmas zvaigznes — Ediju Mērfiju, Džonu Eštonu, Polu Raideru un Bronsonu Pinčotu. Viņiem pievienojās Kevins Bēkons, Džozefs Gordons-Levits un Teilore Peidža.