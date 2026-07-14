Saša Barons Koens atdzīvina Alī Džī tēlu Vimbldonā - ar “īpašu piedāvājumu” skatītājiem
Saša Barons Koens pārsteidza tenisa līdzjutējus Vimbldonā, atkal iejūtoties vienā no saviem slavenākajiem tēliem – Alī Džī (Ali G). Komiķa izveidotais tēls, kas kļuva populārs 90. gadu beigās, vīriešu vienspēļu finālā ieradās ar sev raksturīgo humoru un provokācijām.
Alī Džī tēlā Koens bija tērpies klasiskā baltā Vimbldonas stilā, taču viņa žaketes aizmuguri rotāja marihuānas simbols un uzraksts “Official Ganja Dealer” (“Oficiālais Marihuānas Pārdevējs”). Pie tēla papildinājumiem bija arī masīva zelta ķēde un brilles.
Sociālajos tīklos Alī Džī paziņoja, ka ir “atgriezies” un jokojot piedāvāja skatītājiem sazināties ar viņu, ja kāds vēlas “īpašu piedāvājumu”. Video viņš ironizēja arī par pašu tenisu, nosaucot to par “garlaicīgu pasākumu” un salīdzinot ar “sliktāku pingponga versiju”.
Vairākos video redzams, kā viņš izvelk maisiņus, kas izskatās pēc marihuānas paciņām, taču viss bija daļa no viņa komēdijas priekšnesuma. Vēlāk citi skatītāji fiksēja brīdi, kad pie viņa vērsās policija pēc sūdzībām par to, ka viņš it kā piedāvājis “narkotikas” bērniem.
Alī Džī atgriešanās publiskajā telpā notikusi laikā, kad tiek gatavota jauna filma ar šo tēlu. Tā būs pirmā pilnmetrāžas filma par Alī Džī kopš 2002. gada komēdijas “Ali Džī parlamentā” (“Ali G Indahouse”).
Saša Barons Koens Alī Džī tēlu radīja 90. gadu beigās, un tas kļuva par vienu no viņa karjeras spilgtākajiem veikumiem līdzās Borata un Bruno tēliem. Jaunā filma tapusi slepenībā Lielbritānijā, un paredzams, ka daļa sižeta norisināsies arī ASV.