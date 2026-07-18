Seriāla “Pilna māja” aktieri toreiz un tagad: kā 30 gadu laikā mainījušās viņu dzīves
Pagājuši vairāk nekā 30 gadi, taču fani joprojām ar sajūsmu atceras seriālu “Pilna māja”.
Lai gan sākumā seriāls nesaņēma īpaši labas atsauksmes no kritiķiem, skatītāju mīlestība to padarīja par milzīgu panākumu – seriālu rādīja vairāk nekā 100 valstīs, tostarp arī Latvijā, un tas ieguva kulta statusu.
Iemīļotais komēdijseriāls tika demonstrēts astoņas sezonas — no 1987. gada 22. septembra līdz 1995. gada 23. maijam. Tā centrā bija atraitnis Denijs Teners, kuru atveidoja mūžībā aizgājušais Bobs Sadžets, un viņa centieni izaudzināt trīs meitas — Dīdžeju, kuru spēlēja Kendisa Kamerona Burē, Stefāniju, kuru atveidoja Džodija Svītina, un Mišelu, kuras lomu pārmaiņus spēlēja Mērija Keita Olsena un Ešlija Olsena.
Denijam bērnu audzināšanā palīdzēja viņa svainis Džesijs Katsopoliss, kuru atveidoja Džons Stamoss, bērnības labākais draugs Džoijs Gledstouns, kuru spēlēja Deivs Kuljē, kā arī ziņu raidījuma kolēģe Rebeka “Bekija” Donaldsone, kuru atveidoja Lorija Loklina un kura vēlāk kļuva par Džesija sievu.
Burē, Svītina un Andrea Bārbere, kura atveidoja Dīdžejas labāko draudzeni Kimiju Gibleri, kopā ar vairākiem citiem oriģinālā seriāla aktieriem pie savām lomām atgriezās turpinājumā “Pilnāka māja”, kas piedzīvoja piecas sezonas.
Kā seriāla “Pilna māja” aktieriem klājas šodien? Lūk, ar ko zvaigznes nodarbojušās kopš seriāla noslēguma.