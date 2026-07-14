Bens Afleks un Dženifera Lopeza pirms šķiršanās.
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Šodien 11:04
Dženifera Lopesa beidzot pārdod sapņu māju, kas saistīta ar šķiršanās sāpēm
Pēc gandrīz diviem gadiem pārdošanā Dženifera Lopesa beidzot atradusi pircēju savai iespaidīgajai Beverlihilsas savrupmājai, ko viņa 2023. gadā iegādājās kopā ar Benu Afleku.
Māja sākotnēji tika izlikta pārdošanā par 68 miljoniem ASV dolāru (aptuveni 61 miljons eiro), taču pēc vairākiem cenas samazinājumiem tās vērtība nokritusies līdz 50 miljoniem (45 miljoni eiro). Precīza darījuma summa pagaidām netiek atklāta.
Pēc pāra šķiršanās 2025. gadā īpašums nonāca pilnībā Lopesas īpašumā. Tagad dziedātāja un aktrise no tā beidzot šķirsies, lai gan darījums viņai, visticamāk, nozīmēs ievērojamus zaudējumus.
Greznais īpašums ievērojami zaudējis savu vērtību.
Greznajā īpašumā ir 12 guļamistabas, privāts kinoteātris, sporta zāles, baseins un citas luksusa ērtības. Pircējs esot kāds labi zināms tehnoloģiju un finanšu nozares pārstāvis, taču viņa vārds pagaidām netiek atklāts.