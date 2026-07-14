Velsas princis un princese ar bērniem apmeklē Vimbldonas finālu
Velsas princese Ketrīna un princis Viljams svētdien, 12. jūlijā, uz Vimbldonas vīriešu vienspēļu finālu, kurā tikās Janiks Siners un Aleksandrs ...
FOTO: Karaliskā ģimene Vimbldonā - noteikums, kura dēļ Džordžam tveicē bija jāvelk uzvalks
Velsas princese Ketrīna un princis Viljams svētdien, 12. jūlijā, uz Vimbldonas vīriešu vienspēļu finālu, kurā tikās Janiks Siners un Aleksandrs Zverevs, bija paņēmuši līdzi savus divus vecākos bērnus — 12 gadus veco princi Džordžu un 11 gadus veco princesi Šarloti. Četrinieks ieņēma vietas Karaliskās ložas pirmajā rindā Centrālajā kortā, kur Velsas princese, kura ir Visanglijas zāliena tenisa un kroketa kluba patronese, parasti vēro finālspēles.
Par spīti saulainajam laikam un gaisa temperatūrai, kas sasniedza aptuveni 29–30 grādus pēc Celsija, princis Džordžs un princis Viljams uz sporta pasākumu bija ieradušies uzvalkos un ar kaklasaitēm. Džordžs tika manīts veldzējamies, dzerot ūdeni un izmantojot baltu rokas ventilatoru.
Princis Džordžs, princese Šarlote, princese Keita un princis Viljams spēles laikā brīžiem valkāja arī saulesbrilles.
Iemesls, kādēļ princim Džordžam bija jāvelk uzvalks, ir saistīts ar vietu, kurā viņš sēdēja. Karaliskā loža ir ekskluzīva 74 sēdvietu zona Vimbldonas Centrālā korta tribīnēs, un ielūgumus uz to personīgi izsniedz Visanglijas kluba priekšsēdētājs.
Saskaņā ar Vimbldonas tīmekļvietnē norādīto Karaliskās ložas apmeklētājiem ir jāievēro noteikts ģērbšanās stils.
“Protokols — apģērbam jābūt elegantam, piemēram, uzvalkam vai žaketei ar kaklasaiti. Dāmas tiek lūgtas nevalkāt cepures, jo tās mēdz aizsegt skatu aiz viņām sēdošajiem skatītājiem,” teikts tīmekļvietnē.
Tomēr īpaši bargos laikapstākļos noteikumi var tikt mīkstināti. 2022. gadā princese Keita ļoti karstā dienā tika manīta Karaliskajā ložā ar saules cepuri, vērojot sieviešu vienspēļu finālu. Arī citas karaliskās ģimenes pārstāves, tostarp princese Beatrise, ir valkājušas cepures, ko pasākuma norises vieta izsniedza viesiem, lai karstumā viņi justos ērtāk.
Arī vīriešu finālspēles laikā noteikums par cepuru nevalkāšanu vairs netika ievērots. Skatītāji tika manīti valkājam cepures un vēdināmies, cenšoties pārciest karstumu. Princis Džordžs un princese Šarlote uzvilka Vimbldonas izsniegtās cepures, kuras varēja atpazīt pēc zaļās un violetās lentes, savukārt princese Keita bija paņēmusi līdzi pati savu saules cepuri, ko valkāja spēles laikā.
Prinča Džordža un princeses Šarlotes atrašanās Karaliskajā ložā ir vēl viens piemērs noteikumu mīkstināšanai, jo parasti bērniem šajā ekskluzīvajā skatītāju zonā atrasties nav atļauts.
1999. gada septembrī laikraksts “The Guardian” ziņoja, ka Ketrīna, Kentas hercogiene, kura bija precējusies ar Kentas hercogu princi Edvardu un nomira pagājušajā gadā, vēlējās uzaicināt divus jaunus ģimenes draugus sēdēt kopā ar viņu Karaliskajā ložā. Lai gan viņas desmit gadus vecajam krustdēlam tika dota atļauja viņai pievienoties, organizatori paziņoja, ka nevarēs uzņemt viņas draudzenes 12 gadus veco dēlu.Medijs ziņoja, ka Ketrīna jutās “dziļi sāpināta” un pat apsvēra iespēju boikotēt Karalisko ložu. Džons Karijs, kurš tolaik bija Visanglijas zāliena tenisa un kroketa kluba priekšsēdētājs, atvainojās, taču nemainīja noteikumus, paskaidrojot, ka tur drīkst atrasties tikai karaliskās ģimenes bērni.
“Tā kā pieprasījums pēc vietām Karaliskajā ložā ir ļoti liels, mēs arī lūdzam neaicināt bērnus, izņemot karaliskās ģimenes bērnus, jo tādējādi iespēja apmeklēt spēles tiek liegta citiem cienījamiem cilvēkiem, no kuriem daudzi ir devuši nozīmīgu ieguldījumu tenisā.”
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