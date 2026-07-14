Princis Harijs piedzīvo neveiklu brīdi "kazu jogas" laikā.
Trakā pasaule
Šodien 10:01
VIDEO: Princis Harijs publiski piedzīvo ļoti neveiklu brīdi ar kazu - viņa reakcija pasaka visu
Princis Harijs labdarības pasākumā Lielbritānijā piedzīvoja visai neveiklu brīdi – "kazu jogas" nodarbības laikā kāds kazlēns uzlēca viņam tieši uz cirkšņa.
41 gadu vecais Saseksas hercogs piedalījās organizācijas “Scotty’s Little Soldiers” festivālā, kas atbalsta bērnus, kuri zaudējuši vienu no vecākiem militārajā dienestā. Harijam tika lūgts apgulties uz zemes, kamēr pa viņu brīvi staigāja kazas un kazlēni.
Kad viens no kazlēniem neveikli piezemējās tieši jutīgajā zonā, princis skaļi iesmējās un instinktīvi piesedza cirksni ar rokām, izraisot apkārtējo smieklus.
Vēlāk Harijs baroja kazas, jokoja ar bērniem un piedalījās arī ūdens balonu kaujā, kurā saņēma trāpījumu sejā. Uz to viņš smaidot noteica: "Kā tevi sauc? Es tevi atcerēšos."
Šis bija Harija pēdējais publiskais pasākums Lielbritānijas vizītes laikā.