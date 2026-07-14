Shipsea koncerts "Mūsu balss" Dikļos 2026. gada jūlijā
2026. gada 12. jūlijā Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos izskanēja Shipsea koncerts "Mūsu balss".
Mūzika
Šodien 09:18
FOTO: sirsnīgā gaisotnē Dikļos izskan Shipsea koncerts "Mūsu balss"
Svētdien, 12. jūlijā, Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos izskanēja Shipsea koncerts "Mūsu balss".
Programmā līdzās Shipsea orģināldziesmām skanējas Imanta Kalniņa, “Jauns mēness”, Zigmara Liepiņa dziesmas, kā arī tautasdziesmas. Koncerta norises vieta nebija izvēlēta nejauši. Neikenkalns ir vieta, kur aizsākās Dziesmu svētku tradīcija un notika pirmās dziesmu dienas. Tā ir viena no Latvijas īpašajām kultūrvietām - skaista, autentiska un iedvesmojoša dabas oāze, kuru vismaz reizi dzīvē būtu vērts apmeklēt ikvienam.