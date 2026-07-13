“Likās, ka kāds atņēmis daļu manas personības": Natālija Imbruglija atklāj smagu cīņu ar veselības problēmām
Austrāliešu dziedātāja un aktrise Natālija Imbruglija atklājusi, ka viņai diagnosticēti obsesīvi kompulsīvie traucējumi jeb OKT un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms jeb UDHS. Vienlaikus 51 gadu vecā zvaigzne saskārusies arī ar smagiem perimenopauzes simptomiem.
Imbruglija, kura vislabāk pazīstama ar pasaules hitu “Torn”, intervijā laikrakstam “The Sunday Times” sacīja, ka diagnozes neuztver kā kaut ko negatīvu.
“Nosauciet jebko — man no visa ir pa drusciņai. Tie ir tikai apzīmējumi. Tas nav nekas slikts, tas ir mans superspēks,” sacīja dziedātāja.
Tomēr viņa atzina, ka neiro dažādības izraisīto satraukumu pirms uzstāšanās viņai joprojām ir grūti pieņemt. Perimenopauze šīs sajūtas padarījusi vēl izteiktākas.
“Tas bija kā sērošanas process. Es biju ļoti dusmīga. Likās, ka esmu nokritusi no klints un kāds būtu atņēmis daļu manas personības,” stāstīja austrāliešu zvaigzne.
Dziedātāja atklāja, ka pirms koncertiem piedzīvojusi spēcīgu trauksmi un dusmas. Meklējot palīdzību, viņa vērsusies pie britu televīzijas vadītājas Davinas Makkolas, kura publiski runājusi par menopauzi un tās ietekmi uz sieviešu veselību.
Patlaban Imbruglija lieto hormonu aizstājterapiju, kas palīdzējusi mazināt simptomus. Viņa arī priecājas, ka sarunas par menopauzi sabiedrībā kļuvušas atklātākas un šis temats vairs netiek uzskatīts par apkaunojošu vai tabu.
Perimenopauze ir pārejas periods pirms menopauzes, kad sievietes organismā sāk mainīties hormonu līmenis. Tā visbiežāk sākas pēc 40 gadu vecuma, taču dažām sievietēm simptomi var parādīties jau agrāk.
Natālija Imbruglija kļuva slavena 20. gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, piedaloties Austrālijas seriālā “Neighbours”. Viņas starptautiskais izrāviens mūzikā notika 1997. gadā ar dziesmu “Torn”.
Karjeras laikā dziedātāja pārdevusi aptuveni desmit miljonus ierakstu un filmējusies tādās kinolentēs kā “Johnny English”, “Closed for Winter” un “Underdogs”.
2019. gadā Imbruglija paziņoja, ka ar mākslīgās apaugļošanas un spermas donora palīdzību kļuvusi par dēla Maksa Valentīna māti.