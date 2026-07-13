“DNS tests nav vajadzīgs”: krievu modele pārsteidz pasauli ar neticamu līdzību Ērlingam Holannam
Kāda 24 gadus veca Krievijas modele negaidīti kļuvusi par vienu no 2026. gada Pasaules kausa sociālo tīklu sensācijām. Interneta lietotāji pamanījuši Anastasijas Kostromitinas pārsteidzošo līdzību Norvēģijas izlases un Mančestras “City” uzbrucējam Ērlingam Holannam.
Maskavā dzīvojošā modele plašu uzmanību izpelnījās pēc tam, kad viņas māte Marija sociālajā tīklā “Instagram” publicēja humoristisku video. Tajā Anastasija ar nopietnu sejas izteiksmi atdarina Holanna raksturīgās pozas un vārtu guvumu svinēšanas manieri.
Sākotnēji ģimenes izklaidei paredzētais video dažu stundu laikā izplatījās dažādās sociālo tīklu platformās. Lietotāji sāka veidot abu salīdzinošus attēlus, jokus un video montāžas, pievēršot uzmanību viņu gaišajiem matiem, zilpelēkajām acīm, izteiktajiem sejas vaibstiem un līdzīgajam skatienam.
“DNS tests nav vajadzīgs – viss tāpat ir acīmredzams,” jokoja kāds komentētājs. Citi sprieda, ka modele varētu būt futbolista slepenā māsa vai pat viņa dvīne, kura pēc piedzimšanas tikusi nošķirta no ģimenes.
Kostromitina atklājusi, ka par iespējamo līdzību ar slaveno futbolistu dzirdējusi jau iepriekš, tomēr ilgstoši šādus salīdzinājumus nav uztvērusi nopietni. Pēc mātes publicētā video situācija strauji mainījās – modeles vārds un attēli sāka izplatīties miljoniem lietotāju vidū.
Video popularitāti veicināja arī tā publicēšanas laiks. Tas sociālajos tīklos parādījās brīdī, kad Holanns bija nonācis uzmanības centrā ar savu sniegumu Pasaules kausā, tostarp gūstot divus vārtus spēlē pret Brazīliju.
Futbola līdzjutēji platformās “Instagram”, “TikTok” un “X” modeli sākuši dēvēt par “sieviešu Holannu”. Daži pat jokojuši, ka viņai vajadzētu ierasties Norvēģijas izlases spēlē futbolista kreklā, lai samulsinātu pretiniekus.
Pati Anastasija pēkšņo popularitāti uztverot ar humoru. Viņa atzinusi, ka uzmanība neesot nekas slikts un tagad vairs nemēģinot noliegt savu līdzību ar Norvēģijas futbola zvaigzni.