“Kurš gan zināja, ka šis nevainīgais bērns izaugs par briesmoni?” Trampu vajā paša senais ieraksts
ASV prezidenta Donalda Trampa pirms vairāk nekā desmit gadiem publicētais bērnības foto atkal nonācis sociālo tīklu uzmanības centrā. Šoreiz visvairāk diskusiju raisa nevis pats attēls, bet gan Trampa savulaik pievienotais, tagad īpaši zīmīgi uztvertais paraksts.
2013. gada augustā Tramps sociālajos tīklos ievietojis senu skolas laika portretu. Tajā viņš redzams ar rūpīgi saķemmētiem gaišiem matiem, rūtainu kreklu un adītu vesti, nopietni skatoties kamerā un sakļaujot rokas sev priekšā. Fotogrāfijai viņš bija pievienojis tekstu: “Kurš gan zināja, ka šis nevainīgais bērns izaugs par briesmoni?”
Tolaik ieraksts acīmredzot bija domāts kā pašironisks joks, tomēr tagad tas no jauna izplatījies platformā “Threads”, kur Trampa kritiķi paziņojuši, ka politiķis esot neapzināti paredzējis pats savu nākotni. Daži komentētāji ironizējuši, ka šī esot viena no retajām reizēm, kad viņš pateicis patiesību.
Sociālo tīklu lietotāji īpašu uzmanību pievērsuši arī zēna sakļautajām rokām. Vairāki jokojuši, ka Trampa rokas kopš bērnības neesot īpaši izaugušas, savukārt citi tajā jau saskatījuši viņam raksturīgos žestus. Izskanējušas arī piezīmes par nopietno sejas izteiksmi un neparasti pieaugušo pozu.
Līdz ar fotogrāfiju atkārtoti izplatījies arī gadiem sens apgalvojums, ka Trampa māte Mērija Anna Makleoda Trampa savu dēlu esot nodēvējusi par cilvēku bez veselā saprāta un paredzējusi, ka politikā viņš kļūs par katastrofu. Tomēr šim citātam nav atrasti nekādi pierādījumi.
Senais foto atkal aktualizēts laikā, kad Tramps saņem kritiku arī par savu neseno aktivitāti sociālajos tīklos. Jūlija sākumā viņš pārpublicēja video no bērnudārza izlaiduma Minesotā, kurā vairākas musulmaņu meitenes bija redzamas hidžābos. Ieraksts izraisīja asus un naidīgus komentārus, bet skolas un vietējās musulmaņu kopienas pārstāvji pauda bažas par bērnu drošību.