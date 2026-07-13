Harisons Fords 84. dzimšanas dienā pārsteidz ar lielisku fizisko formu
Holivudas leģenda Harisons Fords kārtējo reizi apliecinājis, ka vecums viņam nav šķērslis. Aktieris, kuram šodien, 13. jūlijā, aprit 84 gadi, nedēļas nogalē pamanīts vienatnē dodamies velobraucienā pa Losandželosu.
Fotogrāfijās filmas “Indiana Džonss” zvaigzne redzama piegulošā baltā sporta kreklā, melnos velosipēdista šortos, cimdos un aizsargķiverē. Pēc brauciena Fords novilcis kreklu, atklājot trenētās rokas, plecus un krūškurvi.
Harrison Ford, 83, Proves Age Is Just a Number with Ripped LA Bike Ride! 🚴♂️🔥— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 13, 2026
The legendary Indiana Jones star was caught biking through Los Angeles, flaunting his muscular arms and toned physique in a low-cut cycling bib. He braved the Southern California heat, pausing to throw… pic.twitter.com/hTndymRVqg
Aktieris arī iepriekš norādījis, ka riteņbraukšana palīdz viņam uzturēt labu fizisko formu. Intervijā žurnālam “Men’s Health” Fords stāstīja, ka viņa treneris Džeimijs Milnss galveno uzmanību pievērš visa ķermeņa stiprināšanai un traumu novēršanai.
“Es vairāk par visu ticu treniņiem, kas palīdz izvairīties no traumām. Esmu vecs vīrs, un man sevi jāsargā,” jokoja aktieris.
Gadu gaitā mainījušies arī Forda ēšanas paradumi. Aktieris atteicies no lielākās daļas gaļas un piena produktu, priekšroku dodot dārzeņiem un zivīm. Šādu izvēli viņš skaidrojis gan ar rūpēm par savu veselību, gan apkārtējo vidi.
“Man vienkārši apnika ēst gaļu. Es zinu, ka tā nav īpaši laba planētai un nav īpaši laba arī man,” iepriekš sacīja Fords.
Neraugoties uz cienījamo vecumu, aktieris negrasās samazināt darba tempu. Pēdējos gados viņš filmējies seriālos “Shrinking” un “1923”, turpinot uzņemties arī fiziski prasīgas lomas.
Arī par aiziešanu pensijā Fords pagaidām nedomā. Uz jautājumu, vai viņš plāno pārtraukt aktiera karjeru, Holivudas veterāns atbildējis noliedzoši. “Viena no lietām, kas mani piesaistīja aktiera darbā, ir tā, ka šajā profesijā vajadzīgi arī veci cilvēki, lai atveidotu vecu cilvēku lomas.”
Fords uzsvēris, ka balvas un nominācijas ir patīkamas, tomēr vislielāko gandarījumu viņam joprojām sagādā pats darbs un neparedzamība, kas saistīta ar filmu uzņemšanu.