Karalis Čārlzs pārsteidz ar tikšanos ar Hariju un Meganu: pils avots atklāj, kāpēc tas nebija izlīgums
Karalis Čārlzs III savā Haigrovas rezidencē uzņēmis princi Hariju, Meganu Mārklu un viņu bērnus, tomēr britu karaļnama avoti brīdina šo tikšanos nesteigties saukt par ģimenes izlīgumu.
Kā vēsta ārvalstu mediji, tikšanās centrā bijusi karaļa vēlme satikt savus mazbērnus — septiņus gadus veco princi Ārčiju un piecus gadus veco princesi Lilibetu. Tā notikusi pēc vairākas dienas ilgiem minējumiem, vai Harija ģimenes vizīte vispār notiks.
Tikšanās jau izraisījusi runas par iespējamu attiecību uzlabošanos starp karali un viņa jaunāko dēlu. Tomēr kāds karaļnamam pietuvināts avots uzsvēris, ka notikušais neesot uzskatāms par karaļa piekāpšanos.
“Šī nebija kapitulācija. Tas bija vectēvs, kurš vēlējās redzēt savus mazbērnus. Cilvēki jauc līdzjūtību ar piekāpšanos,” avots citēts ārvalstu medijos.
Avots arī norādījis, ka Bekingemas pils būtu publiskojusi tikšanās fotogrāfiju, ja vēlētos to pasniegt kā oficiālu izlīgumu.
“Fakts, ka fotogrāfijas nebija, pasaka visu, kas jāzina. Institūcija nepiekāpās. Čārlzs rīkojās kā tēvs un vectēvs, nevis kā monarhijas vadītājs, kurš apspriež nosacījumus,” sacījis avots.
Tādēļ karaļnama vērotāji tiek aicināti nepārspīlēt tikšanās nozīmi. Lai gan Harija ģimenes vizīte varētu liecināt par zināmu spriedzes mazināšanos, pagaidām nekas neliecinot, ka būtu panākts plašāks izlīgums starp Saseksas hercogu pāri un britu karaļnamu.