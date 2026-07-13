Paslēpes, kurās nav uzvarētāju. Seriāla "The Chestnut Man: Hide and Seek" recenzija
Jaunas sievietes slepkavība pirms diviem gadiem nedod mieru viņas mātei. Lai gan izmeklētāji un pat bojāgājušās ģimene šķiet samierinājušies, ka vainīgo nekad neuzzinās, mātes sirds nerod mieru, kamēr nav noskaidrota patiesība. Kad Kopenhāgenā notiek jauns noziegums, tā izmeklēšanā iesaistās pieredzes bagāti izmeklētāji, un pamazām atklājas, ka neatrisinātā slepkavība ir bijusi tikai šausminošu noziegumu sērijas sākums.
Pirms pieciem gadiem «Netflix» platformā lielu skatītāju un kritiķu atsaucību guva dāņu seriāls «Kastaņu vīrs» (The Chestnut Man, 2021). Tajā kopā ar izmeklētājiem Naiju Tulīnu (Danica Curčica) un Marku Hesu (Mikels Bo Felsgors) tika meklēts slepkava, kas noziegumu vietās atstāja kastaņu vīriņus. Seriāla otrajā sezonā «Paslēpes» (Hide and Seek) mēs atkal ar viņiem tiekamies. Šoreiz lai meklētu kādu, kurš savus upurus pirms nogalināšanas izseko un sūta viņiem šķietami nevainīgus un tamdēļ vēl jo biedējošākus bērnu skaitāmpantiņus.
Seriāls ir ideāls skandināvu detektīva jeb «nordic noir» paraugs – psiholoģiskā spriedze, senas traumas, daudznozīmīgi simboli, izmeklētāji, kuri paralēli nozieguma šķetināšanai cenšas sadzīvot ar saviem «tarakāniem», sociāli nozīmīgi jautājumi un, protams, īpašā, ne ar ko nesajaucamā tumšā un draudīgā ziemeļnieciskā noskaņa, kad jau no paša sākuma ir skaidrs, ka nekas labs nav gaidāms. Vairumā gadījumu notiekošais izrādās vēl baisāks, nekā sākotnēji varēja nojaust.
Viss, kas redzēts pēdējās desmitgadēs, apliecina – «nordic noir» ekrānstāstu veidošana ir jāuztic pašiem skandināviem. Veiksmes stāstu sarakstu noteikti var sākt ar brīnišķīgo dāņu un zviedru kopīgi veidoto seriālu «Tilts» (Broen/Bron, 2011), bet no jaunākiem veikumiem izcelšanas vērta ir pavisam nesen «Netflix» paspārnē piedzīvotā skandināvu kriminālliteratūras nekronētā karaļa Jū Nesbē radītā ikoniskā detektīva un psiholoģisko spēlīšu prasmīga iedzīvināšana seriālā «Detektīvs Hols». Abas «Kastaņu vīra» sezonas arī cieņpilni iekļaujas šajā listē.
Pavērsiens, kas satrieca fanus
Protams, neizbēgams ir jautājums, vai seriāla otrā sezona pārspēj pirmo vai – gluži pretēji – ir sliktāka. Šoreiz atbilde ir vienkārša – tā ir citāda. Skandināvu detektīvu tumšā rokraksta cienītājiem tā vilšanos noteikti nesagādās, un noteikti ir labs iemesls vēlreiz pārskatīt pirmo sezonu. It īpaši, ja pa pieciem gadiem no atmiņas pabalējis, kurš tad izrādījās baisais Kastaņu vīrs un kā izmeklētāju duets nāca viņam uz pēdām.
Turpinājumā līdztekus noziegumu šķetināšanai detektīvu pāris mēģina atrisināt arī savas attiecības un atrast atpakaļceļu vienam pie otra, ko gandrīz neiespējamu padarījusi Marka pēkšņā un neizskaidrojamā pazušana no Naijas un viņas meitas dzīves. Tagad viņš ir atgriezies, bet, kā jau tas ierasts skandināvu detektīvos, atklātas un tiešas sarunas vietā varoņi izvēlas daudznozīmīgus skatienus, garas klusuma pauzes, spītu un citas metodes, kas nekādu ievērojamu rezultātu nedod, lai gan jābūt galīgi neaptēstam, lai nesaprastu, ka abus vieno īpaša saikne.
Tieši tamdēļ šokējošs bija negaidīti skaudrs sižeta pavērsiens sezonas vidū. Lai nebojātu skatīšanās baudu, ja vēl nav izdevies atrast laiku un iespēju šai skandināvu detektīvu pērlei, to, kas īsti notika, neatklāšu, bet arī mani tas pārsteidza nesagatavotu un vēl labu laiku gaidīju, lai notikušais izrādītos vien kāda varoņa slikts sapnis vai notiek kāds cits banālu lubeņu cienīgs brīnums. Lieki piebilst, ka skandināvi ar tādām muļķībām nenodarbojas.
Detektīviem pa priekšu
Protams, «Kastaņu vīra» otrajai sezonai ir arī savi klupšanas akmeņi. Dažiem stāsts šķiet pārāk līdzīgs pirmās sezonas notikumiem un bērnu rotaļu motīvu izmantošana tiek uztverta kā iepriekš redzētā «atlējums», citu garlaiko gausais temps, un tiek arī pārmesta «drošas formulas» izmantošana. Jā, tas nav īsti apstrīdams, bet tā ir vairuma skandināvu un ne tikai detektīvu iezīme.
Pieredzes bagātāki detektīvu skatītāji vainīgo būs atšifrējuši jau krietni pirms noslēguma, bet ar to diemžēl ir jārēķinās – lai cik prasmīgi ir stāstu autori, arī «krimiķu» pasaulē ieroču jeb slepkavnieku arsenāls un iespējamo motīvu un sižetu ir tik, cik ir. Un, būsim godīgi, lielāko daļu no tiem mēs jau esam redzējuši vai lasījuši. Pārāk pārliecināts stāstnieks dažkārt arī iedod parāk daudz norāžu un nereti pat pietiek ar vienu ainu, kas, visam atrisinoties, liek vien nopūsties – bet es taču teicu! Protams, vairumā gadījumu skatīšanās prieku tas nekādi nemaitā. Drīzāk pat pretēji – skatītājs gūst tādu savdabīgu gandarījumu, ka izrādījies gudrāks par urķīgajiem ekrāna vai grāmatas lapu detektīviem.
Darbība risinās Kopenhāgenā, bet tā noteikti nav tā draudzīgā, atvērtā un aicinošā Kopenhāgena, ko pazīst tūristi. Ierasti «nordic noir» žanram liela uzmanība tiek veltīta arī dažādām sociālajām problēmām, īpaši pievēršoties vardarbībai ģimenē un no paaudzes paaudzē nodotajām traumām, kas ar postošu domino efektu skar gan tieši iesaistīto, gan nejauši tuvumā esošos. Tieši tur – noslēpumos, traumās, neatrisinātās attiecībās, sistēmas kļūdās – arī slēpjas biedējošo noziegumu cēlonis, jo ierasti skandināviem noziegumi nekad nav tikai vardarbība.
Gandrīz nepārtraukti klātesošais vajātājs, kurš ilgstoši novēro un emocionāli terorizē savus upurus, «Paslēpēm» dod papildu reālistisku baiļu sajūtu un pārvērš to stāstā par iznīcinošu kontroli un pārprastu taisnīgumu.
Galvenais stāstnieks
Atsevišķu atkāpi noteikti ir pelnījis abu romānu – gan «Kastaņu vīrs», gan «Paslēpes» – autors Serēns Sveistrups, kurš nereti tiek salīdzināts ar jau iepriekš minēto Nesbē un zviedru rakstnieku, savdabīgā noziegumu šķetinātāju, hakeres Līsbetes Salanderes un pētnieciskā žurnālista Mīkaela Blumkvista radītāju Stīgu Lāšonu. Atšķirībā no viņiem Sveistrupa kontā ir tikai divas grāmatas, bet fakts, ka «Netflix» nav kavējies ar abu romānu ekranizāciju, noteikti kaut ko liecina par Sveistrupa talantu. Par to liecina arī tas, ka «Kastaņu vīrs» ātri vien kļuva par bestselleru un ir tulkots gandrīz 30 valodās.
Prasmi veidot stāstus, kuri var kļūt un kļūst par veiksmīgām ekranizācijām, Sveistrups noteikti ir krietni pieslīpējis, rakstot scenārijus. Tieši viņš ir idejas un scenārija autors dāņu policijas seriālam «Forbrydelsen», kas tulkojumā nozīmē «noziegums», skatītājiem pazīstams arī kā «The Killing» (nejaukt ar šī paša seriāla amerikāņu versiju!) un kopš iznākšanas 2007. gadā kļuvis par sava veida Skandināvijas kriminālžanra simbolu.
Starp citu, «Kastaņu vīrs» ir tulkots arī latviešu valodā, un varbūt varam cerēt, ka «Netflix» seriāls būs iemesls arī Sveistrupa otrā romāna tulkojumam. Vismaz pagaidām informācija par Sveistrupa nākotnes radošajiem plāniem ir pieticīga, bet gan viņa abu romānu, gan to ekranizāciju kvalitāte liek domāt, ka šo vārdu vēl dzirdēsim un ziemeļnieciski drūmo kriminālstāstu fanus gaida jauni pārsteigumi.