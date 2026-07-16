Bijusī tekvondo zvaigzne Inese Tarvida apprecējusies un gaida mazuli
Bijušās Latvijas tekvondo cīkstones Ineses Tarvidas dzīvē šis gads nesis vairākus īpašus notikumus. Sportiste ne vien paziņojusi par gaidāmo ģimenes pieaugumu, bet arī nesen iestūrējusi laulības ostā.
Par grūtniecību Tarvida pavēstīja 22. maijā, sociālajos medijos publicējot attēlus, kur redzams viņas vēders, ar vēstījumu, ka mīlestība kļuvusi redzama, tā atklājot, ka kopā ar dzīvesbiedru gaida pirmo bērniņu.
Savukārt gandrīz mēnesi vēlāk bijusī sportiste dalījās ar fotogrāfijām no savām kāzām, kurās redzama elegantā kleitā līdzās nu jau vīram Audrim Sarkanim. Pie fotogrāfijām Tarvida norādīja arī īpašo svētku datumu – 12.06.2026.
Kā zināms, 2025. gada maijā Tarvida paziņoja par profesionālās sportistes karjeras noslēgumu. Divdesmit sešus gadus vecā atlēte ir viena no visu laiku titulētākajām Latvijas tekvondo pārstāvēm – viņa izcīnījusi divas pasaules čempionāta bronzas medaļas, kā arī kļuvusi par Eiropas čempionātu medaļnieci visās trīs godalgu kategorijās. 2024. gadā Tarvida bija ļoti tuvu kvalificēšanās iespējai Parīzes olimpiskajām spēlēm, tomēr izšķirošajā kvalifikācijas turnīra pusfinālā piedzīvoja zaudējumu.