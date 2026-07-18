Soļotāja Aigara Fadejeva atraitne Eva iet uz randiņiem ar populāru mūziķi
Latvijas IT uzņēmuma "RIX Technologies" valdes priekšsēdētāja Eva Fadejeva un mūziķis Mārcis Judzis iepazinušies pavisam nesen, un abu starpā izveidojusies sirsnīga draudzība.
Uzņēmēja Eva Fadejeva par jauno draudzību runā ļoti piesardzīgi. Viņa sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka savu privāto dzīvi līdz šim nav komentējusi un arī turpmāk vēlas saglabāt robežu starp publisko un personīgo. Taču mazliet tomēr ieskicē, kā satikusies ar populāro mūziķi Mārci Judzi: “Ar Mārci iepazināmies salīdzinoši nesen. Mārcis ļoti skaisti un cieņpilni mani uzrunāja. Mūs satuvināja sarunas, humora izjūta un cilvēciska saprašanās. Es to sauktu par sirsnīgu draudzību, kurā ir cieņa, vieglums un savstarpējs atbalsts. Par pārējo gribētos saglabāt tiesības nerunāt.”
Kā zināms, pagājuši jau divi gadi, kopš Eva Fadejeva zaudēja savas dzīves vistuvāko cilvēku – leģendāro soļotāju Aigaru Fadejevu, kurš pēkšņi mūžībā tika aizsaukts 48 gadu vecumā 2024. gada 17. decembrī. Šis laiks pēc vīra zaudējuma Evai nav bijis viegls: “Divi gadi nav ilgs laiks, ja runa ir par cilvēku, ar kuru esi veidojis savu dzīvi. Ir zaudējumi, kurus nevar ne aizstāt, ne izdzēst. Ar tiem vienkārši iemācies sadzīvot citādi. Aigars vienmēr būs ļoti nozīmīga manas dzīves daļa, un par mūsu kopā piedzīvoto esmu dziļi pateicīga. Mani šajā laikā visvairāk stiprināja bērni, ģimene, draugi, darbs un cilvēki, kuri bija līdzās klusi un patiesi. Esmu sapratusi, ka mīlestība pret cilvēku nebeidzas līdz ar viņa aiziešanu. Tā iegūst citu formu. Un tas netraucē turpināt dzīvot ar cieņu pret pagātni un pateicību par šodienu.”
Savukārt Mārcis Judzis pēdējā laikā dzīvo starp Latviju un Spāniju. 2023. gada nogalē, kad Mārcis šķīrās no sievas un trīs bērnu mammas Rūtas Gorkšas, vienlaikus ar šķiršanos Rūta nāca klajā ar publisku paziņojumu par bijušā vīra emocionālu un fizisku vardarbību. Kā rezultātā, kamēr notika lietas apstākļu skaidrošana, grupa "Dzelzs vilks" pēc 25 gadu sadarbības pavēstīja, ka uz laiku ar Judzi pārtrauks darba attiecības. Tiesa gan, dažas dienas vēlāk Judzis paziņoja, ka arī pats vairs nevēlas turpināt muzikālās gaitas grupā. Palicis bez darba, kā arī sabiedrības attieksmes dēļ viņš pameta Latviju un gadu nodzīvoja Anglijā, bet tad pārcēlās uz dzīvi Andalūzijā, Spānijā, kur iekārtojis savas mājas. Jau šā gada sākumā viņš atgriezās uz Latvijas mūzikas skatuves, spēlējot bungas mūziķa Ivo Fomina grupā. Tāpat arī viņš ir mūzikas autors Ulda Cipsta jaunajai romantiskajai drāmai "Magdalēnas zeme".