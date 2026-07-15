"Noveicies, ka esmu atradusi cilvēku, ar kuru ir vērts iet kopā," - Baiba Sipeniece-Gavare par 20 gadiem laulībā
17. jūnijā apritēja 20 gadi kopš dienas, kad Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā laulību gredzenus mija TV personība un radio raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare un uzņēmējs Gatis Gavars.
Par godu jubilejai Baiba savos sociālajos tīklos dalījās ar aizkustinošu video, kurā apkopoti mirkļi no abu kāzu dienas. “Bijām mēs, mūsu lieliskie liecinieki – Kristīne Zadovska un Andris Keišs –, mācītājs un, šķiet, arī baznīcas kopēja, jo cauri ērģeļu skaņām ik pa brīdim ļoti pārliecinoši skanēja spainis. Romantika ar nelielu sadzīvisku piesitienu. Un tomēr – cauri visam mēs teicām savu “jā”, ieliekot tajā daudz vairāk, nekā tobrīd spējām aptvert. Arī visu to, ko dzīve vēl tikai gatavojās mums uzdāvināt un uzdot. Valters Krauze un mana draudzene Ingrīda Sīpola pārņēma stafeti no Andra un Kristīnes (Keišam vakarā bija izrāde), un sākām svinēt no sirds! Izrādījās, ka kāzu pavāre bija sapratusi, ka kūka nav viņas līmenis (viņa vairāk pa sāļo galu), tālab Keišs pēc izrādes apbraukāja Rīgas kūku bodes un ar veselām četrām ieradās uz kūkas ēdamo laiku!"
"Divdesmit gadu laikā kāzu foto mode ir mainījusies līdz nepazīšanai (ticiet man uz vārda!), bet, paskatoties uz šīm bildēm, gribas teikt – kāzas tomēr ir vērts rīkot. Ne jau perfekto pozu vai modernāko filtru dēļ, bet tāpēc, ka pēc divdesmit gadiem vari pasmaidīt – mēs toreiz zinājām, ka kāzas rīkot ir labi, apaudzēt sevi ar labiem cilvēkiem arī vajag, un Dievs to zin’, kā ies, bet līdz šim ir bijis ļoti cienījami. Ek, ka varētu vēl tā! Jācer, ka būs!”
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Baiba atzīst – viņai nav vienas receptes ilgām attiecībām. “Es vispār īstenībā neesmu šo jautājumu sev nekad uzdevusi. Visticamāk, kaut kā noveicies ar to, ka esmu atradusi cilvēku, ar kuru ir vērts iet kopā. Un būt kopā ne tikai baigi labos laikos, bet arī tādos, varbūt, ne visai.” Viņa neslēpj, ka abu raksturi ir temperamentīgi. “Raksturi mums abiem ir diezgan čerpiski. Tur no dzirksteles liela liesma - tāda iespējamība ir. Bet kaut kā beigās viss norimst un aiziet atkal labajā gultnē.”
Zem vienas gultas – burtiskā nozīmē
Baiba jau iepriekš atklājusi, ka abu iepazīšanās stāsts ir visai neparasts. Kā pati smej, viņu mīlasstāsts sācies burtiski zem vienas gultas. “Iepazināmies slēpošanas braucienā zem gultas.” Viņa atklāj, ka patiesībā abi jau iepriekš bija pazīstami, satikušies vienās kompānijās un zinājuši viens par otra eksistenci. Taču īstais pavērsiens abu attiecībās noticis pavisam negaidīti. Liktenīgajā vakarā draudzenes dzimšanas dienas svinības izvērtās tik skaļas, ka viesnīcas īpašnieks izsauca policiju. Kad likumsargi ieradās, ballītes viesi metās kur kurais. “Mēs taisījām draudzenes dzimšanas dienas ballīti, tā bija diezgan skaļa, atbrauca policija, ko bija izsaucis viesnīcas īpašnieks. Visi slēpās, kur varēja, un es šļūcu zem gultas. Tur viņš jau bija priekšā.” Baiba smej, ka tieši šis neparastais atgadījums kļuva par abu attiecību sākumu. “Droši vien katrām attiecībām ir savs stāsts, kurš ir tas pagrieziena punkts. Šis ir mūsu stāsts,” viņa saka.
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Divdesmit gadu jubileju svinēja vairākas nedēļas
Apaļo kāzu jubileju Baiba un Gatis nenosvinēja nieka vienā dienā, svinības izvērtās gandrīz vairāku nedēļu garumā! Vispirms abi devās uz Nīderlandi, kur dzīvo un studē meita Hermīne. Ceļojuma laikā viņi apciemoja arī Baibas krustmeitu ar ģimeni un baudīja romantisku atpūtu Amsterdamā.
“Mēs aizbraucām uz Nīderlandi pie meitas Hermīnes. Tur dzīvo arī mana krustmeita ar savu nīderlandiešu vīru, un tad mēs pie viena visus apciemojām. Arī paši nosvinējām, viņš mani izvizināja ar laivu pa Amsterdamas kanāliem.” Taču jubilejas svinības ar to nebeidzās. Atgriežoties Latvijā, pāri sagaidīja vēl vairāki pārsteigumi, ko bija sarūpējuši tuvākie draugi un ģimene. “Mūsu īstajā jubilejas dienā mājās iegāzās draugi ar akordeonu. Tas bija milzīgs pārsteigums. Tie bija cilvēki, kas bija arī mūsu kāzās.” Pēc nedēļas sekoja vēl viens īpašs vakars. Baibas māsa bija sameklējusi un no senajiem ierakstiem izveidojusi filmu par abu kāzām. “Māsai vienīgajai bija saglabājušies faili no kāzām. Viņa uztaisīja filmu. Mēs sarīkojām brīvdabas kino vakaru, un es vēl iznācu savā kāzu kleitā. Man tā vēl der.”
Katram savi hobiji, bet kultūru bauda kopā
Divdesmit kopā nodzīvotajos gados Baiba un Gatis iemācījušies cienīt viens otra intereses. Viņa neslēpj – nav tā, ka viss jādara kopā. Ja vīram gribas doties makšķerēt, Baiba to atbalsta, taču pati laivā nesēžas. “Ja viņam gribas iet makšķerēt, es ar vislielāko prieku saku – ej, makšķerē! Tikai neliec man braukt līdzi un sēdēt laivā, lūdzu.” Savukārt pati Baiba brīvajā laikā izvēlas sporta dejas, ko uztver kā lielisku alternatīvu sporta zālei.
“Seriālus mēs kopā neskatāmies. Mums ir pilnīgi citas seriālu gaumes, un tas ir jārespektē.” Toties Baiba labprāt rūpējas par abu kultūras dzīvi. Tieši viņa visbiežāk organizē teātra un koncertu apmeklējumus. “Es atbildu par kultūras programmu – vedu viņu uz teātri. Mēģinām iet uz visādiem teātriem, reizēm arī uz koncertiem.”
Runājot par izrādēm, abiem gan gaume lielākoties sakrīt. Ja redzētais neuzrunā, pietiek vienam uz otru paskatīties. “Ja izrāde nav mūsu prātam izdevusies, mēs tikai saskatāmies un starpbrīdī ejam uz garderobi pēc mēteļiem.” Tomēr reizēm viedokļi atšķiras. “Ir bijis arī tā, ka viņš pasaka, ka tālāk neskatīsies. Es saku – labi, viņš brauc mājās, bet es palieku un noskatos līdz galam.” Vēl viena Gata aizraušanās ir ģitārspēle. Baiba stāsta, ka vīrs ļoti cītīgi mācās spēlēt un muzicēšana viņam kļuvusi par sava veida meditāciju. “Viņš mācās spēlēt ģitāru un ir ļoti centīgs. Reizēm man uzspēlē, es viņam iesaku repertuāru. Reizēm arī padziedu līdzi, bet tas vairāk ir viņa brīdis, viņa meditācija.”
“Nav jānodzīvo kopā par katru cenu”
Lai gan Baiba un Gatis laulībā nodzīvojuši jau divdesmit gadus, viņa neuzskata, ka ilga kopdzīve pati par sevi būtu galvenais attiecību mērķis. Vaicāta, kāds ir ilgas laulības noslēpums, Baiba atzīst, ka viņai nav universālas receptes, ko dot citiem. “Es negribu būt padomdevēja. Man arī baigi negribas nevienam nekādus padomus dot, jo man nav vispār neviena sertifikāta šajā jomā. Kas ir 20 gadi? Man apkārt ir visādi piemēri, kad cilvēki nodzīvo 50 un 60 gadus kopā.” Viņa uzskata, ka attiecības nevajadzētu saglabāt tikai pienākuma vai sabiedrības spiediena dēļ. “Uzskatu, ka nav jānodzīvo kopā par katru cenu. Nav jāturas vienam pie otra par varītēm. To nevajag uzskatīt par pašu mērķi. Tajā brīdī, kad jūti, ka katram atsevišķi būs labāk dzīvoties, to var arī darīt.” Šādu pārliecību veidojusi arī pašas bērnības pieredze.
Es pati esmu nākusi no ģimenes, kur vecāki pārāk ilgi mocīja viens otru. Viņiem vajadzēja agrāk šķirties.
Ja man kāds saka, ka dzīvo kopā bērnu dēļ, es saku – bērniem nevajag redzēt nesmukas attiecības. Viņiem vajag mīlošu tēti un mīlošu mammu, bet nevajag redzēt, ka pieauguši cilvēki viens otru neieredz.” Vienlaikus viņa uzsver – ja attiecībās ir labi, tās ir jākopj. Arī pēc daudziem kopā pavadītiem gadiem nekas nenotiek pats no sevis. “Attiecības ir jākopj, jāpapildina tie stāsti. Vieni to dara pie ģimenes terapeitiem, otri intuitīvi, citi nedara un cer uz brīnumu. Mēs arī taustāmies. Mums ir domstarpības, bet mums, paldies Dievam, ir tādi raksturi, ka neturam sevī aizvainojumu.” Baiba arī neslēpj, ka viņa nejūtas tiesīga mācīt citus, kā dzīvot. “Mums pagaidām ir ļoti komfortabli kopā, mēs viens otru papildinām. Bet tā, lai es tagad teiktu – mācieties no mums... nē,” viņa nosaka.
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Romantiku patur pie sevis
Lai gan Baiba publiski labprāt dalās ar dažādiem dzīves stāstiem un arī abu iepazīšanās stāstu nekad nav slēpusi, ir lietas, kuras viņa uzskata par pārāk personiskām, lai tās atklātu visai pasaulei. Viena no tām ir bildinājums. Uz jautājumu, kā Gatis viņu bildinājis, Baiba atbild ar smaidu, taču detaļas neatklāj. “Šito es nestāstīšu publiski, bet bija gan romantiski.” Viņa skaidro, ka attiecībās ir nianses, kuras nav iespējams izstāstīt bez plašāka konteksta, un ne viss ir domāts publiskai apspriešanai. “Nevajag visu atklāt visiem. Tāpēc, ka tās ir tādas lietas, kas ir... Tad ir baigi jāizstāsta konteksts, un tad ir jāsaprot, kādos apstākļos, un vispār jāzina tie cilvēki. Ar vienu vārdu sakot, šo es nestāstīšu publiski.”
Toties viņai ir ļoti skaidrs viedoklis par pēdējos gados populārajiem publiskajiem bildinājumiem stadionos, koncertos vai lielu cilvēku pūļu priekšā. Lai arī citu izvēli viņa nekritizē, sev ko tādu Baiba noteikti nevēlētos. “Ja kādam gribas to darīt stadionā, lai dara, bet, ja viņš to darītu publiski, es viņu nožņaugtu. Tiešām. Ja man kāds milzīgas publikas priekšā prasītu roku un sirdi, es to cilvēku... Es ne tikai viņam atteiktu, es viņu arī nosistu uz vietas ar kādu cietu priekšmetu. Man tā liekas šausmīgi slikta gaume. Bet tā ir tikai mana attieksme. Nevajag teikt, ka tas vispār ir slikti, bet man tas būtu neiedomājami. Man liekas, ka tādas lietas jādara klusiņām un skaisti. Ļoti tuvu cilvēku sabiedrībā.” Baiba ir pārliecināta, ka arī pēc divdesmit laulībā pavadītiem gadiem katram pārim jāatstāj sava privātā telpa, kurā neielūkoties ne svešiniekiem, ne sociālajiem tīkliem. “To mieru vajag sargāt,” saka Baiba.