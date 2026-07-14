Nedēļas jaunumi "Tet+" - turku kaislības, Transformeru piedzīvojumi un Tutas koncerts
Foto: Publicitātes
Cīņa starp Autobotiem un Maldikoniem turpinās jaunā līmenī!
TV

Nedēļas jaunumi "Tet+" - turku kaislības, Transformeru piedzīvojumi un Tutas koncerts

Uldis Landmanis

Jauns.lv

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Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties fantastikas piedzīvojumu filmu "Transformeri: Nezvēru laikmets", turku seriālu "Viena mīla" un koncertu "Tuta un Lapsa aicina".

Nedēļas jaunumi "Tet+" - turku kaislības, Transfor...

Transformeri atkal kaujā

Cīņa starp Autobotiem un Maldikoniem turpinās jaunā līmenī!

Spraigi piedzīvojumi un elpu aizraujošs specefektu vēriens ir aizrāvis "Transformers" sāgas fanus visā pasaulē jau kopš pirmās filmas iznākšanas uz kinoekrāniem! Jaunākā filma "Transformeri: Nezvēru laikmets" aizvedīs skatītājus aizraujošā kino piedzīvojumā apkārt pasaulei deviņdesmitajos gados un iepazīstinās ar pilnīgi jauniem transformeriem – The Maximals.

Dažādās pasaulēs

Seriāls "Viena mīla" ir stāsts par mīlestību, kultūru atšķirībām un ģimenes vērtībām.

Tas ir viens no pēdējo gadu viskarstāk apspriestajiem turku seriāliem – dramatisks, emocionāli piesātināts un sociāli ļoti jūtīgs stāsts par divām ģimenēm, kuras dzīvo vienā valstī, bet divās pilnīgi atšķirīgās pasaulēs. Kivildžima ir kā modernās Turcijas simbols – izglītota, stingra, pašpārliecināta sieviete, kura audzinājusi meitas ar pārliecību, ka viņām jābūt neatkarīgām. Viņas pasauli satricina fakts, ka vecākā meita Doga ieprecas konservatīvā ģimenē, kur sievietes loma tiek uztverta pavisam citādi…

Tuta un Lapsa aicina

Tuta un Lapsa aicina lielus un mazus skatītājus uz sirsnīgu un muzikālu koncertu. Tajā ikviens varēs dziedāt, dejot un priecāties līdzi iemīļotajām dziesmām no seriāla "Tutas lietas". Koncertā skanēs zināmas un mīļas dziesmas, kas vedīs muzikālā ceļojumā pa Tutas un viņas draugu pasauli.

Pirmdien, 1. jūnijā, "Tet" ēkas 1. stāva foajē Dzirnavu ielā 105 notika “Tutas lietu” svētki, kuros pulcējās ģimenes ar bērniem, lai kopīgi atzīmētu Starptautisko bērnu aizsardzības dienu.

“Tutas lietu” svētki "Tet" telpās

Pirmdien, 1. jūnijā, "Tet" ēkas 1. stāva foajē Dzirnavu ielā 105 notika “Tutas lietu” svētki, kuros pulcējās ģimenes ar bērniem, ...

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