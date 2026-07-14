Kārlim Streipam nākas aiziet no televīzijas. "Negribētos tagad tam visam mest mieru..."
Šomēnes žurnālists Kārlis Streips pārsteidza sabiedrību ar negaidītu paziņojumu sociālajos tīklos - finansiālu apsvērumu dēļ tiekot apturēts viņa vadītais "TV24" raidījums "Streips pārlūko pasauli". Tagad viņš atklājis vairāk par notikušo, uzsverot, ka cer uz sadarbības turpināšanu.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", ar televīzijas vadību jau panākta vienošanās augusta beigās atkal sēsties pie sarunu galda, lai meklētu iespējas raidījumu atjaunot citā formātā vai ar mazāku finansējumu.
Par lēmumu uzzinājis negaidīti
Streips stāsta, ka pirms dažām dienām saņēmis zvanu no "TV24" ar aicinājumu ierasties uz sarunu. Tās laikā viņam paziņots, ka televīzijas finansiālo grūtību dēļ nolemts apturēt tieši viņa raidījumu. “Man pateica, ka ar finansēm ir sarežģīti, līdz ar to nolemts, ka tieši mans raidījums būs tas, kurš patlaban ir apturams,” stāsta žurnālists. Viņš uzsver, ka nav iesaistīts televīzijas finanšu jautājumos. “Es katru rītu saceru sava raidījuma tekstu, pēcpusdienā dodos uz televīziju to ierakstīt, un viss. Tāds tas darbs ir,” viņš piebilst. Žurnālistikas leģenda atklāj, ka ar "TV24" vadību jau panākta vienošanās augusta beigās atgriezties pie sarunām par iespējām raidījumu atjaunot citā formātā vai par mazāku atalgojumu. “Uz to esmu gatavs, jo es tomēr esmu bijis televīzijas žurnālists pusgadsimta garumā un negribētos tagad tam visam mest mieru,” saka Streips. Pēc skatītāju ierosinājumiem pārcelt raidījumu uz internetu Streips atzīst, ka šāda iecere viņam šķiet sarežģīta. Viņš norāda, ka nezina, kā mājās izveidot studiju, cik izmaksātu nepieciešamā tehnika un kā nodrošināt profesionālu raidījuma veidošanu. Tāpēc viņš cer, ka sadarbību ar TV24 tomēr izdosies turpināt.
Kļuvis par pensionāru
Streips atgādina, ka pērn kļuvis par pensionāru, līdz ar to ienākumi no "TV24" nav vienīgais iztikas avots. Tomēr pēc vairāk nekā 50 gadiem televīzijā viņš vēl negrib pielikt punktu savai profesionālajai darbībai. “Esmu televīzijas žurnālists “ar bārdu” un nekādi nevaru pieņemt domu, ka man tagad būtu caurām dienām jāsēž mājās un jāurbina deguns,” viņš saka. Noslēgumā žurnālists pateicas skatītājiem par uzticību un atzīst, ka arī kritika gadu gaitā palīdzējusi viņam paskatīties uz notikumiem no cita skatpunkta. “Saviem skatītājiem vienkārši vēlos pateikt lielu paldies par uzticību. Mana izpratne par lietām var mainīties, un reizēm skatītāji vai klausītāji ir palīdzējuši saprast, kas un kā,” pauž Streips.