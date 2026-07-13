78 gadu vecumā miris filmas "Juras laikmeta parks" zvaigzne Sems Nīls
78 gadu vecumā pēkšņi miris Jaunzēlandes aktieris Sems Nīls, kurš pasaules slavu ieguva ar lomu filmu sērijā "Juras laikmeta parks" ("Jurassic Park"), paziņojusi viņa ģimene.
Ģimenes izplatītajā paziņojumā teikts, ka aktieris pirmdien, 13. jūlijā, nomiris Sidnejā, Austrālijā. Tuvinieki norāda, ka viņa nāve bijusi "pēkšņa un negaidīta", taču uzsver, ka Nīls līdz pat mūža beigām bija brīvs no vēža.
"Sems aizgāja mūžībā ar cieņu, kas raksturoja visu viņa dzīvi," teikts ģimenes paziņojumā. Tuvinieki arī pateicās Sidnejas Svētā Vincenta privātās slimnīcas personālam par sniegto aprūpi un lūdz ievērot ģimenes privātumu šajā smagajā brīdī.
2023. gada martā aktieris atklāja, ka viņam diagnosticēta agresīva ne-Hodžkina limfomas forma. Savukārt šā gada aprīlī viņš paziņoja, ka organismā vairs nav vēža pazīmju.
"Veicām izmeklējumus, un manā ķermenī vairs nav vēža. Tas ir neticami," toreiz Austrālijas medijam sacīja Nīls.
Sems Nīls bija viens no atpazīstamākajiem Jaunzēlandes aktieriem. Papildus lomai filmās "Juras laikmeta parks" viņš piedalījās arī tādās kinolentēs kā "The Hunt for Red October", "The Piano", "Event Horizon", "Peaky Blinders" un daudzās citās.