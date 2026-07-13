Pazīstamā dermatoloģe Jana Janovska-Hekere kļuvusi par māmiņu un pirmo reizi atklāti runā par iepazīšanos ar vīru
Vienai no Latvijā zināmākajām dermatoloģēm Janai Janovskai nesen sācies pavisam jauns un īpašs dzīves posms – 37 gadu vecumā viņa kļuvusi par māmiņu.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Jana atklāti dalās sajūtās par savu pirmo Māmiņdienu, jauno ikdienas ritmu un to, kā pēc dēla piedzimšanas mainījušās dzīves prioritātes. Tāpat viņa pirmo reizi vairāk stāsta par attiecībām ar vīru un atklāj abu iepazīšanās stāstu.
Mainās viss
Sajūtas, pirmo reizi māmiņas lomā svinot Mātes dienu, bijušas patiesi fenomenālas, atklāj pazīstamā mediķe. Viņa uzskata, ka mātes loma ir kaut kas ļoti īpašs – gandrīz pārcilvēcīgs. “Tā ir gan milzīga atbildība, gan vienlaikus neticami dziļa mīlestības forma,” saka Jana. Viņa stāsta, ka ļoti spilgti sajutusi, cik būtiski sievietei šajā laikā mainās viss – ķermenis, emocijas, hormoni un iekšējā pasaule. “Šī diena mani ļoti emocionāli aizkustināja. Man gribējās raudāt no pateicības un mīlestības,” viņa atklāj. Šobrīd Jana pilnībā izbauda jauno dzīves posmu un cenšas novērtēt katru mirkli kopā ar dēlu.
Tēta iesaiste ir ļoti svarīga
Janovska, kas ir viena no pazīstamākajām dermatoloģēm un preventīvās medicīnas speciālistēm, stāsta, ka visvairāk viņu pārsteidzis, cik ātri un dabiski spējusi iejusties mammas lomā. “Grūtniecības laikā bieži domāju – kā es, cilvēks ar ļoti aktīvu darba ritmu un iekšējo motoru, spēšu apstāties un pilnībā atdoties bērnam? Bet realitātē viss notika ļoti organiski,” viņa saka. Šobrīd dēls ir Janas galvenā prioritāte, lai gan viņa neslēpj – negulētās naktis joprojām ir izaicinājumu pilnas. Lielu atbalstu šajā laikā sniedz vīrs. “Es nekad neesmu uzskatījusi, ka bērns ir tikai mammas atbildība. Tēta klātbūtne un iesaiste ir ļoti svarīga ne tikai bērnam, bet arī sievietes emocionālajam līdzsvaram,” uzsver jaunā māmiņa.
Iepazinās Vācijā
Ar savu vīru Jana iepazinās gandrīz pirms diviem gadiem, kad strādāja Vācijā. Uz Vāciju viņa devās 2022. gadā, lai veiktu četru gadu klīnisko praksi Eiropas Preventīvās medicīnas centrā. Šobrīd ārstes ikdiena paiet starp divām valstīm – Latviju un Vāciju, kur viņa turpina attīstīt savu profesionālo darbību un veidot ģimenes dzīvi. Janas vīrs sākotnēji bijis viņas pacients, un jau pirmajā tikšanās reizē bijusi manāma viņa inteliģence, harisma un dziļums. “Mani vienmēr ir piesaistījuši gudri cilvēki un kvalitatīva komunikācija,” viņa saka. Pēc iepazīšanās vīrietis vairākus mēnešus centies viņu uzrunāt, taču tajā laikā Jana bijusi pilnībā koncentrējusies darbam un vācu valodas B2 līmeņa eksāmena nokārtošanai.
“Kad veiksmīgi nokārtoju eksāmenu, piekritu mūsu pirmajai tikšanās reizei. Kopš tās dienas mēs vairs nešķīrāmies,” viņa atklāj. Pirmajā attiecību gadā pāris daudz ceļojis un iepazinis pasauli, taču abi ļoti ātri sapratuši, ka vēlas veidot ģimeni. Kopš kāzām ar vīru Jana ir nomainījusi uzvārdu un tagad ir Janovska-Hekere.
Vecāku rūpes dala uz pusēm
Ikdienā pēc bērniņa piedzimšanas abi ar vīru pienākumus dala dabiski un bez stingri noteiktiem pienākumu sarakstiem. Nakts pirmajā daļā vairāk iesaistās vīrs, savukārt no agra rīta rūpes par dēlu lielākoties uzņemas Jana. Viņa uzsver, ka svarīgākais partnerībā nav perfekti sadalīti pienākumi, bet gan sajūta, ka abi ir viena komanda.
Īpašs stāsts ir arī par dēla vārdu. Māmiņa atklāj, ka jau pašā sākumā intuitīvi jutusi – viņš būs Benjamins. Vēlāk šo sajūtu tikai pastiprinājusi vārda nozīme, īpaši uzrunājusi doma par maigu spēku, gudrību un harmoniju. “Man šķiet, ka vārdam ir sava enerģija un nozīme,” saka Jana, piebilstot, ka šis vārds mazajam ļoti piestāv.
Ne tikai mamma un tētis, bet arī sieva un vīrs
Pēc bērna piedzimšanas mainījies arī Janas skatījums uz prioritātēm. Lai gan šobrīd dēls ir ģimenes centrā, viņai svarīgi saglabāt arī attiecību telpu ar vīru. Abi cenšas atrast laiku randiņiem un būt ne tikai mamma un tētis, bet arī sieva un vīrs. Vienlaikus Jana neplāno atteikties no profesionālās dzīves un savas misijas palīdzēt cilvēkiem. “Domāju, ka sievietē var harmoniski sadzīvot vairākas identitātes vienlaikus – māte, sieviete, profesionāle un partnere,” saka Jana.
Viņai svarīgi atrast laiku arī sev un savai veselībai. Kā ārste Jana ļoti apzināti rūpējas par organisma atjaunošanos pēc dzemdībām – seko analīzēm, pielāgo vitamīnus un mikroelementus, kā arī cenšas parūpēties par miegu un emocionālo labsajūtu. Viņa uzskata, ka sievietei ir jārūpējas par sevi, lai spētu pilnvērtīgi parūpēties arī par citiem. Šo vasaru Jana ar ģimeni vēlas pavadīt mierpilni – tuvāk dabai, jūrai un prom no steigas. Viņa atzīst, ka šis jaunās ģimenes posms ir ļoti īpašs, tāpēc gribas to izbaudīt lēnākā ritmā.