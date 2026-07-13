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Olga Kambala pārsteidz ar viltotu dizainera somiņu
Realitātes šovu zvaigzne Olga Kambala nesen "Ghetto Games" pasākumā "Kings Of Air" ieradās sava vīra, Latvijas basketbola leģendas Kaspara Kambalas, kompānijā, taču īpašu uzmanību piesaistīja viņas neparastais aksesuārs – it kā zīmola "Louis Vuitton" somiņa ar sarkanu uzrakstu “fake”, kas, latviski tulkojot, nozīmē “neīsts, viltots”.
Žurnālam "Kas Jauns" Olga nebaidās atklāt, ka soma patiesība ir viltojums, kas iegādāts par aptuveni 10 eiro. Ideja par šādu uzrakstu ir nākusi no viņas meitām, kas ieteica mammai uz jakas uzrakstīt “esmu neīsta, bagāta meitene”. “Meitas man sākumā ieteica uztaisīt šo jaku, bet tad atcerējāmies, ka mājās ir arī sarkans flakons, kuru varam izmantot uz šīs somas,” stāsta Olga.
Kā skaidro Kambala, uzraksts uz somiņas veidots apzināti, lai atklāti parādītu tās izcelsmi un neslēptu, ka tas ir viltojums. “Pirms 20 gadiem ļoti labi varēja atšķirt īstu dizainera somu no viltojuma. Tagad, man šķiet, Ķīnā cilvēki tik labi strādā, ka atšķirību praktiski nav. Ja man kāds tagad jautās, kā es izturos pret viltojumiem, – ziniet, es izturos ļoti labi, man patīk,” norāda Kambala. Olga arī atklāj, ka agrāk viņai bijis svarīgi nēsāt tikai dārgus un autentiskus zīmolu apģērbus, taču šobrīd attieksme esot mainījusies un viņa vairs nejūtot kaunu par viltojumu izmantošanu.