Kristaps Porziņģis Latvijā brauc ar 200 000 eiro vērtu mersedesu
Latvijas basketbola izlases zvaigzne Kristaps Porziņģis, kas nesen paziņoja par jauna līguma noslēgšanu ar NBA klubu Goldensteitas "Warriors", vasaras pirmo mēnesi pavadījis Latvijā, un viņa ierašanās nav palikusi nepamanīta.
"Kings Of Air" pasākumā Grīziņkalnā, kur Kristaps bija žūrijā, uzmanību piesaistīja ne tikai viņš pats kā viens no visu laiku veiksmīgākajiem Latvijas basketbolistiem, bet arī viņa stils, kurā netrūkst luksusa aksesuāru, modernu tehnoloģiju un ekskluzīvu automobiļu.
"King's of Air" šovs Grīziņkalnā
Viens no pamanāmākajiem aksesuāriem uz Porziņģa rokas ir "Rolex Day-Date" pulkstenis. Pēc vizuālajām pazīmēm tas atbilst vienam no prestižākajiem "Rolex" modeļiem – ar pilnu nedēļas dienas rādītāju, datuma logu ar palielinājuma lēcu, dzeltenā zelta korpusu, rievotu ietvaru, baltu ciparnīcu ar romiešu cipariem un "President" tipa aproci. "Rolex Day-Date" tiek uzskatīts par vienu no zīmola ikoniskākajiem modeļiem, un tas tiek izgatavots tikai no dārgmetāliem. Jauns 18 karātu zelta modelis atkarībā no komplektācijas maksā aptuveni 35 000 līdz 45 000 eiro, bet atsevišķās versijās cena var pārsniegt arī 50 000 eiro.
Uz otras rokas basketbolistam bija redzama zilas krāsas "WHOOP 5.0" aproce – profesionālu sportistu vidū iecienīts veselības un fiziskās sagatavotības izsekotājs. Ierīce nepārtraukti analizē miega kvalitāti, organisma atjaunošanos, fizisko slodzi, sirdsdarbības ritmu un citus biometriskos rādītājus, palīdzot sportistiem optimizēt treniņu procesu. "WHOOP" darbojas ar abonēšanas modeli, kura cena sākas no aptuveni 199 eiro gadā, bet pati aproce maksā aptuveni 50 eiro.
Porziņģa ikdienas tēlu papildina arī vairākās kārtās nēsātas zelta ķēdītes. Basketbolistam ap kaklu bija trīs ķēdīšu kombinācija, no kurām vienai bija piekārts zelta krustiņš.
Lai gan uz rokas redzams luksusa pulkstenis vairāku desmitu tūkstošu eiro vērtībā, apaviem Porziņģis izvēlējās daudz demokrātiskāku variantu – "adidas Samba" sporta apavus. Šis modelis pēdējos gados kļuvis par vienu no pieprasītākajiem ikdienas apaviem pasaulē, un jauns pāris maksā aptuveni 120 eiro.
Basketbolists bija redzams arī ar jaunākās paaudzes "iPhone Air" telefonu, kura cena atkarībā no komplektācijas ir aptuveni 1249 eiro.
Savukārt uz pasākumu Porziņģis ieradās "Mercedes-AMG S 63" luksusa automašīnā. Tas ir viens no prestižākajiem "Mercedes-AMG" modeļiem, kas apvieno jaudu ar komfortu. Jauna automobiļa cena Eiropā sākas no aptuveni 210 000 eiro, bet ar papildu aprīkojumu tā var pārsniegt arī 220 000 eiro. Lai gan uz rokas basketbolistam ir luksusa pulkstenis un viņš pārvietojas premium klases automobilī, Kristaps apģērbam ir izvēlējies vienkāršu stilu – lakonisku baltu T kreklu un pelēkus šortus.