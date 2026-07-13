Drāma Norvēģijas karaļnamā - karaļa vedekla smagi slima, viņas dēlam cietumsods
Gadiem ilgi skandālu un publisko konfliktu dēļ uzmanības centrā bijusi britu karaliskā ģimene. Taču pēdējā laikā viņu drāmas nobāl uz notikumu fona, kas šobrīd satricina Norvēģijas karaļnamu.
Mediju un sabiedrības uzmanības centrā ilgstoši bijusi britu karaliskā ģimene ar prinča Harija un Meganas Mārklas stāstiem, kas regulāri raisījuši diskusijas un skandālus. Tomēr pēdējā laikā šis troksnis krietni pieklusis, ja salīdzina ar notikumu virpuli Norvēģijas karaļnamā. Kroņprincese Mete Mārita jau vairākus gadus cīnās ar plaušu fibrozi, kas būtiski apgrūtina viņas ikdienu un pienākumu pildīšanu, un nesen viņai veikta plaušu transplantācijas operācija. Savukārt kroņprinceses dēls nonācis skaļā krimināllietā, kas noslēgusies ar četru gadu reālu cietumsodu un būtiski satricinājusi monarhijas tēlu.
Vairāk nekā tūkstoš gadu sena monarhija
Monarhija Norvēģijā pastāv jau vairāk nekā tūkstoš gadu. Pirmais šo Skandināvijas valsti pārvaldīja Haralds Skaistmatis, kas troņa tiesības ieguva ap 885. gadu. Šodien valsti vada Gliksburgu dinastija, kas Norvēģijā ir pie varas kopš 1905. gada.
Pašreizējais karalis Haralds V tronī kāpa 1991. gada janvārī. Viņa un karalienes Sonjas kronēšanas ceremonija notika tā paša gada 23. jūnijā Nidarosas katedrālē Trondheimā. Šobrīd Haralds V ir 89 gadus vecs. Viņš ir iepriekšējā Norvēģijas karaļa Olava V un Zviedrijas princeses Martas trešais bērns un vienīgais dēls. Haraldam ir divas vecākas māsas – princese Ragnhilda (mirusi 2012. gadā) un princese Astrīda. Valsts likumi paredzēja, ka troni var mantot tikai vīriešu kārtas pēcnācēji. Taču 1990. gadā šī kārtība tika mainīta, nosakot, ka par monarhu var kļūt vecākais bērns neatkarīgi no dzimuma.
1968. gada augustā pēc deviņu gadu ilgas draudzības Haralds apprecējās ar Sonju Haraldsenu. Viņa ir dzimusi Norvēģijas galvaspilsētā un studējusi franču un angļu valodu, kā arī mākslas vēsturi Oslo Universitātē. Karaliene Sonja aktīvi interesējas par kultūru, aizraujas ar keramiku un ir patronese Norvēģijas Nacionālajai operai un baletam, kā arī Oslo Filharmonijas orķestrim. Pārim ir divi kopīgi bērni – kroņprincis Hokons un princese Marta Luīze. 2016. gadā karalis Haralds un karaliene Sonja piedalījās septiņu sēriju dokumentālajā filmā par savu dzīvi karaļnamā. Tās laikā Sonja pirmo reizi atklāti pastāstīja par spontāno abortu, ko piedzīvojusi pirms 46 gadiem.
Kroņprinča laulība ar vientuļo māti
Kroņprincis Hokons kāps tronī pēc sava tēva Haralda V. Viņš ir dzimis 1973. gada jūlijā, dienējis flotē un ieguvis izglītību Kalifornijas Universitātē un Londonas Ekonomikas augstskolā. Gadu gaitā Hokons jau vairākkārt pildījis valdnieka pienākumus, aizstājot savu tēvu viņa slimības laikā. 2003. gadā viņš kļuva par reģentu, kad Haralds V ārstējās no urīnpūšļa vēža, un 2024. gadā, kad tēvs cīnījās ar smagu vīrusa infekciju, ar ko bija sasirdzis pēc privāta ceļojuma uz Malaiziju.
Hokonu un Meti Māritu Tjesemu Heibiju 1999. gadā iepazīstināja kopīgi draugi. Viņu attiecības sākotnēji sabiedrībā raisīja pretrunīgas reakcijas, jo Mete Mārita bija vientuļā māte. Viņai bija dēls Mariuss, kurš nācis pasaulē iepriekšējās attiecībās ar Mortenu Borgu. Savukārt Borgs deviņdesmitajos gados bija tiesāts par narkotiku glabāšanu, arī Mete Mārita atzinusies, ka agrāk ir lietojusi narkotikas un dzīvojusi vētrainu ballīšu dzīvi. Neraugoties uz sabiedrības kritiku, pāris 2001. gada 25. augustā salaulājās Oslo katedrālē. Kroņprinča Hokona un kroņprinceses Metes Māritas laulībā dzimuši divi bērni. 2004. gadā pasaulē nāca princese Ingrida Aleksandra, bet 2005. gadā piedzima princis Sverre Magnuss.
Prognoze: dzīvot atlicis vien gads
2018. gadā Mete Mārita paziņoja, ka viņai diagnosticēta plaušu fibroze. Viņa skaidroja, ka lēmums atklāti pastāstīt par savu veselības stāvokli pieņemts kopā ar vīru, jo bija skaidrs, ka ārstēšanās dēļ periodiski nāksies samazināt sabiedrisko un karalisko pienākumu apjomu. “Kroņprincese ir smagi slima, un man šķiet, ka pēdējā laikā viņas veselība ir pasliktinājusies. Es par viņu ļoti uztraucos. Ikdienā viņa lieto skābekli, un tas nedaudz palīdz,” šā gada maija nogalē stāstīja Hokons, atzīstot, ka 52 gadus vecā princese gaida rindā uz plaušu transplantāciju.
Spītējot veselības problēmām, 17. maijā, kad valstī atzīmēja Konstitūcijas dienu, Mete Mārita ar ģimeni piedalījās svinībās pie karaliskās rezidences Skaugumā netālu no Oslo. Šajā īpašajā dienā norvēģi godina 1814. gadā parakstīto valsts konstitūciju – visā valstī notiek svinības ar parādēm, karogiem, mūziku un dažādiem svētku pasākumiem. Kroņprincese bija redzama ar elpošanas caurulīti un skābekļa aparātu, bet kādā brīdī apsēdās uz neliela krēsla līdzās vīram un 20 gadus vecajam dēlam Sverrem Magnusam.
Plaušu fibroze ir neizārstējama slimība, kas ar laiku kļūst arvien smagāka. Slimības dēļ plaušās veidojas rētaudi, tāpēc elpot kļūst aizvien grūtāk. 17. jūnijā Norvēģijas karaļnams paziņoja, ka kroņprincesei ir veiksmīgi veikta plaušu transplantācija, neprecizējot konkrētu dienu, kad tā notikusi. Pēdējā pusgada laikā princeses veselības stāvoklis bija ievērojami pasliktinājies, un jūnijā ārsti paziņoja, ka viņa iekļauta plaušu transplantācijas gaidītāju sarakstā. Mediķi skaidroja, ka šāda operācija tiek apsvērta tikai smagākajos gadījumos, kad bez jauna orgāna izredzes izdzīvot ir niecīgas. Ārstu prognozes bija ļoti drūmas – bez transplantācijas kroņprincesei bija atlicis dzīvot vien aptuveni gads. Metes Māritas veselības stāvokļa dēļ augustā plānotās pāra sudrabkāzu svinības ir atliktas.
Pēc operācijas izplatītajā paziņojumā uzsvērts, ka kroņprincis Hokons uz laiku atteiksies no publisko pienākumu pildīšanas, lai būtu līdzās sievai atlabšanas periodā. Pāra 22 gadus vecā meita Ingrīda Aleksandra pārtraukusi sociālo zinātņu studijas Sidnejas Universitātē un atgriezusies dzimtenē, un rudenī turpinās studijas Oslo.
Kopš februāra aiz restēm
Lai gan Mariuss Borgs Heibijs nav princis un viņa dzīslās nerit “zilās asinis”, viņa tiesas prāva met smagu ēnu pār visu karaļnamu. Kroņprinceses Metes Māritas vecākajam dēlam, kurš dzimis pirms viņas attiecībām ar kroņprinci Hokonu, Oslo apgabaltiesa šā gada 15. jūnijā piesprieda četru gadu cietumsodu 34 apsūdzības punktos, tostarp divās izvarošanās.
Veselības problēmu dēļ Mariuss Borgs Heibijs tiesas sēdēs nepiedalījās klātienē. Viņš procesa norisei sekoja attālināti no ieslodzījuma vietas. Apcietinājumā kroņprinča Hokona audžudēls atrodas kopš šā gada 1. februāra. Apsūdzību saraksts bija plašs – no vardarbības ģimenē un draudiem līdz mantas bojāšanai, narkotiku lietošanai un satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Par šiem noziegumiem viņam teorētiski draudēja līdz pat 16 gadiem cietumā, savukārt prokuratūra lūdza piespriest septiņu gadu ieslodzījumu.
Divdesmit deviņus gadus vecais Heibijs noraidīja apsūdzības smagākajos noziegumos, tostarp izvarošanā. Prokuratūra apgalvoja, ka vairāki seksuāla rakstura pārkāpumi pastrādāti pret sievietēm, kuras tobrīd gulējušas vai atradušās bezsamaņas stāvoklī. Tāpat viņš neatzina savu vainu apsūdzībās par vardarbību ģimenē.
KARAĻNAMA LOCEKĻI
Princese Ingrida Aleksandra
Princese Ingrida Aleksandra ir kroņprinča Hokona un kroņprinceses Metes Māritas vecākā meita un otrā rindā uz Norvēģijas troni.
Divdesmit divus gadus vecā Ingrida “ļoti interesējas par vides aizsardzību un klimata pārmaiņām” – par to vēstīts karaļnama mājaslapā. Šī interese viņai ir jau kopš agras bērnības – Ingrida Aleksandra bija tikai piecus gadus veca, kad kopā ar māti piedalījās savā pirmajā oficiālajā publiskajā pasākumā, un tas bija veltīts Pasaules vides dienai.
Princis Sverre Magnuss
Princis Sverre Magnuss ir Hokona un Metes Māritas jaunākais bērns un trešais troņmantnieku rindā. Viņš karaliskajos pasākumos piedalās retāk nekā pārējā ģimene, taču vienmēr apmeklē svarīgākos notikumus. Divdesmit gadu vecais Sverre brīvajā laikā aizraujas ar slēpošanu un riteņbraukšanu. 2017. gadā, būdams vien 11 gadu vecs, Sverre izpelnījās plašu uzmanību, kad vecvecāku 80. jubilejas svinībās no pils balkona rotaļīgi demonstrēja tolaik jauniešu vidū populāru žestu, tā pārkāpjot ierasto karaliskās etiķetes protokolu.
Pirmais vīrs izdara pašnāvību, otrais ir šamanis
Princese Marta Luīze ir kroņprinča Hokona vecākā māsa, pasaulē nākusi 1971. gada 22. septembrī.
Piedzimstot viņai nebija tiesību uz Norvēģijas troni, jo līdz 1990. gadam tas bija paredzēts tikai vīriešu dzimuma mantiniekiem. Princese ieguvusi fizioterapeites izglītību un interesējas par alternatīvo medicīnu. 2022. gadā viņa oficiāli atteicās no karaliskajiem pienākumiem, lai koncentrētos uz personīgo dzīvi. Titulu Viņas karaliskā augstība Marta Luīze nelieto jau kopš 2002. gada, bet komerciālo aktivitāšu laikā kopš 2019. gada neizmanto arī princeses titulu, lai gan oficiāli tas viņai joprojām pieder. No 2002. līdz 2017. gadam Marta Luīze bija precējusies ar rakstnieku Ari Bēnu. Laulībā pasaulē nāca trīs meitas – Moda Andželika, Lea Izadora un Emma Tallula. Pēc šķiršanās ģimeni piemeklēja traģēdija – 2019. gada Ziemassvētkos Ari Bēns aizgāja no dzīves, izdarot pašnāvību. 2022. gada jūnijā Marta Luīze saderinājās ar savu amerikāņu draugu – alternatīvās terapijas praktiķi un pašpasludināto šamani Dureku Veretu. Šis vīrietis izpelnījies kritiku par sazvērestības teoriju popularizēšanu un nepierādītu ārstniecības metožu izplatīšanu. 2019. gadā izdotajā grāmatā viņš apgalvoja, ka bērni “var saslimt ar vēzi, ja ir nelaimīgi”.
94 gadus vecā princese Astrīda
Princese Astrīda ir karaļa Haralda V vecākā māsa, dzimusi 1932. gada 12. februārī.
Viņa bija precējusies ar jūrnieku un olimpisko medaļnieku Johanu Ferneru, kas mūžībā devās 2015. gadā 87 gadu vecumā. Pārim ir pieci bērni. Princese Astrīda ilgus gadus pildīja karaliskos pienākumus, īpaši atbalstot bērnus un jauniešus ar disleksiju. Šobrīd viņa ir 94 gadus veca un 2026. gadā vairakkārt nonākusi slimnīcā veselības problēmu dēļ, kā rezultātā izlaidusi Beļģijas karaļpāra vizīti martā un publiskos pienākumus maijā.