Pēc četru gadu pārtraukuma karalis Čārlzs beidzot saticis princi Hariju, Meganu un savus mazbērnus
Pēc četru gadu pārtraukuma Lielbritānijas karalis Čārlzs III privātā ģimenes īpašumā beidzot atkal saticis savu dēlu princi Hariju, viņa sievu Meganu Mārklu un mazbērnus – princi Ārčiju un princesi Lilibetu.
Saskaņā ar žurnāla "People" rīcībā esošo informāciju ģimenes tikšanās notika piektdien, 10. jūlijā, karaļa privātajā rezidencē Haigrovas namā Glosteršīrā. Nav gaidāms, ka no tās tiks publiskotas fotogrāfijas.
Lai gan karaļnams par tikšanos publiski nav sniedzis plašākus komentārus, ārvalstu mediji to raksturo kā nozīmīgu soli ģimenes attiecību uzlabošanā pēc vairāku gadu atsvešināšanās perioda. Karalis Čārlzs III savu dēlu princi Hariju, viņa sievu Meganu un savus mazbērnus – princi Ārčiju un princesi Lilibetu – nebija saticis četrus gadus. Pēdējo reizi viņi tikās 2022. gada jūnijā, kad princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem apmeklēja Apvienoto Karalisti, lai piedalītos karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas svinībās.
Tikšanās Haigrovas namā ļāva ģimenei satikties nepiespiestā atmosfērā, prom no Londonas un sabiedrības uzmanības. Rezidence atrodas aptuveni divu stundu brauciena attālumā gan no Birmingemas, kur Harijs piedalījās "Invictus Games" pasākumā, gan no Altorpas muižas – princeses Diānas bērnības mājām un atdusas vietas, kuru Harijs ar ģimeni, kā ziņots, plāno apmeklēt vizītes laikā.
Jāpiemin, ka Haigrovas nams ir arī viena no karaļa Čārlza III mīļākajām rezidencēm. Viņš šo īpašumu iegādājās 1980. gadā un gadu gaitā to pārvērtis par vienu no Lielbritānijas ievērojamākajiem dārzkopības objektiem. Haigrovas nams ir īpašs arī Harijam, kurš to pieminējis savā 2023. gadā izdotajā memuāru grāmatā "Spare".
Grāmatā viņš rakstīja par īpašu vietu īpašuma pagrabā, kuru viņš un princis Viljams dēvējuši par "Club H". ""Club H" bija ideāla paslēptuve jebkuram pusaudzim, bet īpaši man. Kad vēlējos mieru, es to atradu "Club H". Kad pastrādāju nedarbus, tā bija drošākā vieta. Kad vēlējos pabūt viens, kas gan var būt labāks par bumbu patvertni Anglijas laukos?!" savā grāmatā rakstīja Harijs.
Lai gan Harijs šīs vizītes laikā atkal tikās ar tēvu, ārvalstu mediji vēsta, ka tikšanās ar princi Viljamu nav paredzēta, jo abu brāļu attiecības joprojām ir saspīlētas.
Princis Harijs iepriekš vairākkārt uzsvēra, ka "nejūtas droši" vest savu sievu un bērnus uz Apvienoto Karalisti bez valsts nodrošinātas apsardzes. Pāris šādu aizsardzību zaudēja pēc atteikšanās no karaliskajiem pienākumiem 2020. gadā. Drošības jautājumu dēļ Harijs sākotnēji Lielbritānijā ieradās viens, lai piedalītos labdarības organizācijas "WellChild" un "Invictus Games" pasākumos, bet Megana, Ārčijs un Lilibeta valstī ieradās vēlāk pēc atvaļinājuma Eiropā.