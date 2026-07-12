Koncerts "Manai dzimtenei" Mežaparka Lielajā estrādē
Sestdien vakarā Mežaparka Lielajā estrādē noticis koncerts "Manai dzimtenei", kas pulcēja vairāk nekā 6000 dziedātāju no vairāk nekā 200 koriem, ...
FOTO: Mežaparka Lielajā estrādē izskanējis vērienīgais koncerts "Manai dzimtenei"
Sestdien vakarā Mežaparka Lielajā estrādē noticis koncerts "Manai dzimtenei", kas pulcēja vairāk nekā 6000 dziedātāju no vairāk nekā 200 koriem, kā arī solistus un aktierus no Latvijas un ārvalstīm.
Koncertā skanēja Raimonda Paula kompozīcijas, kurām pievienojās arī skatītāju kopdziedāšana. Pasākuma režisore bija Dita Lūriņa.
Pēc koncerta apmeklētāji varēja turpināt vakaru sadziedāšanās naktī.
Lai nodrošinātu ērtāku nokļūšanu mājup, pēc pasākuma tika organizēti papildu sabiedriskā transporta reisi. Nakts laikā kursēja papildu elektrovilcieni no Mangaļu stacijas uz Rīgas centru, kā arī tika nodrošināti papildu tramvaju un autobusu reisi.
Koncerta norisi iepriekš pavadīja publiski izskanējušas domstarpības saistībā ar Raimonda Paula vārda izmantošanu pasākuma sākotnējā nosaukumā. Vēlāk koncerta nosaukums tika mainīts, tajā vairs neiekļaujot maestro vārdu.
Maijā Ģenerālprokuratūra sāka kriminālprocesu par iespējamām nelikumīgām darbībām ar komponista Paula personas datiem saistībā ar koncertu. Organizatori iepriekš norādīja, ka atbalsta izmeklēšanu un uzskata, ka pasākuma organizēšanā rīkojušies tiesiski.