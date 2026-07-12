Sarunu festivāla "Lampa" otrās dienas ainiņas
Otrajā festivāla dienā vēl norisinās vairāk nekā 200 sarunu, diskusiju, darbnīcu un citu notikumu.
FOTO: Cēsis divas dienas pārvērtās par sarunu galvaspilsētu - aizvadīts festivāls "Lampa"
Divu dienu garumā Cēsis atkal kļuva par Latvijas sarunu galvaspilsētu. Ar rekordlielu diskusiju programmu, pilnām skatītāju rindām un tūkstošiem apmeklētāju noslēdzies jau divpadsmitais Sarunu festivāls "Lampa", kas šogad pulcēja aptuveni 27 000 cilvēku no visas Latvijas.
Šī gada festivāla centrālais jautājums bija "Par ko nedrīkst nerunāt?", un atbildes uz to tika meklētas 409 pasākumos 66 norises vietās. Divu dienu laikā uz festivāla skatuvēm un diskusijās piedalījās 1445 runātāji no Latvijas un ārvalstīm, bet programmu veidoja vairāk nekā 300 organizāciju.
Sarunu festivāls "Lampa" - diskusija “Olimpiskā vērtība vai bezvērtība?”
Izdevniecība "Rīgas Viļņi" Atklāto sarunu teltī piedāvā vairākas sabiedrībā aktuālas diskusijas. Vienā no tām vērtē olimpiskās kustības lomu mūsdienās, tās ...
Apmeklētāji diskutēja par valsts drošību, mākslīgā intelekta ietekmi uz ikdienu, demokrātiju, uzņēmējdarbību, izglītību un klimata pārmaiņām. Tikpat lielu uzmanību izpelnījās arī sarunas par mentālo veselību, vientulību, attiecībām, izdegšanu un citām tēmām, par kurām sabiedrībā joprojām nereti ir grūti runāt.
Sarunu festivāls "Lampa" - diskusija “Modes klusējošie upuri”
Izdevniecība "Rīgas Viļņi" Atklāto sarunu teltī piedāvā vairākas sabiedrībā aktuālas diskusijas. Vienā no tajām runā par mentālās veselības problēmām modes ...
Līdztekus diskusijām festivāla viesi varēja piedalīties radošajās darbnīcās, praktiskās aktivitātēs un veselības pārbaudēs, padarot "Lampu" par vietu ne tikai sarunām, bet arī jaunai pieredzei un satikšanās priekam.
Sarunu festivāls "Lampa" - diskusija "Kur paliek mūsu vecāki? Aprūpes nami. Starp pienākumu un vainas sajūtu?"
Izdevniecība "Rīgas Viļņi" Atklāto sarunu teltī piedāvā vairākas sabiedrībā aktuālas diskusijas. Vienā no tajām eksperti diskutēja par emocionāli sarežģīto lēmumu ...
Festivālu tradicionāli noslēdza skatītāju iemīļotais "Politiķu cepiens", kurā šoreiz asprātību krustugunīs nonāca Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzenieks, bijusī kultūras ministre Dace Melbārde, Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs un Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis. Par humoru rūpējās komiķi Rūdolfs Kugrēns, Jānis Kronis, Anete Konste un aktieris Matīss Budovskis, bet vakaru vadīja Jānis Skutelis.
"Katru gadu uz divām dienām Cēsīs mēs uzceļam pilsētu, kurā cilvēki ne tikai runā, bet arī klausās, uzdod jautājumus un nebaidās nepiekrist. Tieši šī gatavība sarunāties ir lielākais LAMPAS ieguvums," pēc festivāla norādīja Sarunu festivāla LAMPA direktore Egita Prāma.
Ar vēl vienu veiksmīgi aizvadītu festivālu "Lampa" apliecinājusi, ka tā joprojām ir viena no nozīmīgākajām vietām Latvijā atklātām diskusijām, ideju apmaiņai un sabiedrībai svarīgu jautājumu izcelšanai.
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Festivāla “Lampa” pirmās dienas spilgtākie mirkļi
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