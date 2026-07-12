Ventspilī noskaidrota gardākā zivju zupa
No 6. līdz 11. jūlijam Ventspilī pirmo reizi norisinājās piejūras garšu konkurss "Zivju zupas mēriņš", kas visas nedēļas garumā aicināja ventspilniekus un pilsētas viesus doties gardā ceļojumā pa deviņām Ventspils ēdināšanas vietām un iepazīt zivju zupu daudzveidību.
Interese par zivju zupu nobaudīšanai bija ļoti liela – nedēļas laikā savu vērtējumu par konkursa dalībniekiem sniedza 792 zivju zupas baudītāji. Visas nedēļas garumā pilsētā valdīja īsts zivju zupas degustēšanas azarts – apmeklētāji centās nogaršot pēc iespējas vairāk zupu, salīdzināja garšas un ar draugiem un kolēģiem apsprieda, kura no tām pelnījusi labākās zivju zupas titulu.
Papildus apmeklētāju vērtējumam visas deviņas zupas anonīmā degustācijā izvērtēja arī trīs gastronomijas eksperti – Andris Ūpis, Aigars Sīlis un Iveta Celkarte. Interesanti, ka katram no viņiem bija savi favorīti, kas vēlreiz apliecināja konkursā radīto zivju zupu daudzveidību un augsto kvalitāti. Eksperti īpaši atzinīgi novērtēja Ventspils pavāru radošumu, drosmi interpretēt piekrastes virtuves tradīcijas un meistarību, radot tik atšķirīgas un unikālas zupas.
Konkursa noslēgumā, 11. jūlijā Jūras svētku laikā, tika godināti visi deviņi konkursa dalībnieki. Apkopojot apmeklētāju piešķirto zvaigžņu vērtējumu, balsotāju aktivitāti un ekspertu piešķirtos punktus, par konkursa kopvērtējuma uzvarētāju un titula "Ventspils gardākā zivju zupa 2026" ieguvēju kļuva "Pilskrogs", kas saņēma arī nomināciju "Tautas favorīts Nr. 2".
Pasākumā tika pasniegtas arī īpašās nominācijas. Par "Tautas favorītu Nr. 1" kļuva kafejnīca "OTTO", savukārt nomināciju "Tautas favorīts Nr. 3" ieguva "VINDAVA cafe". Par Ekspertu favorītu tika atzīts "Ventiņkrogs", kas no žūrijas saņēma visaugstāko novērtējumu par savu profesionālo sniegumu un zupas garšas kvalitāti.
Pirmais konkurss "Zivju zupas mēriņš" apliecināja, ka Ventspilī netrūkst ne izcilu pavāru, ne gardēžu, kuri novērtē kvalitatīvu un radošu piekrastes virtuvi. Ventspils Tūrisma informācijas centrs un Ventspils Kultūras centrs pateicas visiem konkursa dalībniekiem, ēdināšanas uzņēmumiem, ekspertiem un ikvienam apmeklētājam, kurš iesaistījās degustācijā un balsošanā, padarot šo par vienu no gardākajiem Jūras svētku notikumiem.