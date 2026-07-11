Skumju vēsti paziņo "Netīro deju" zvaigzne Dženifera Greja: "Mamma aizgāja pēc saviem noteikumiem."
Daudzi joprojām atceras 1987. gada romantisko drāmu “Netīrās dejas” ar Patriku Sveiziju un Dženiferu Greju galvenajās lomās. Šarmantais Sveizijs jau kopš 2009. gada ir aizsaulē pēc smagas cīņas ar aizkuņģa dziedzera vēzi, un nu Greja pavēstīja skarbu ziņu: viņas mamma, kas pati bija aktrise, nolēmusi negaidīt mokpilno nāvi pēc šaušalīgās diagnozes uzzināšanas.
Grejas mamma Džo Vaildere nomira 4. jūlijā 94 gadu vecumā — tikai nedēļu pēc tam, kad viņai tika diagnosticēts plaušu vēzis.
66 gadus vecā Greja dalījās ar emocionālu ierakstu sociālajā tīklā “Instagram”, atklājot, ka māte aizgājusi “pēc pašas izvēles un pēc saviem noteikumiem”. “Mana mamma Džo Vaildere nomira 4. jūlijā 94 gadu vecumā — pēc pašas izvēles, pēc saviem noteikumiem, tieši tā, kā viņa dzīvoja,” pavēstīja Greja, uzsverot, ka mamma uzskatīja, ka “aiziet no šīs pasaules ar cieņu ir gods, nevis traģēdija.”
Aktrise veltīja sirsnīgus vārdus savai “skaistajai un talantīgajai” mātei, kura jaunībā bija daudzsološa Ņujorkas teātru aktrise, taču vēlāk izvēlējās ģimeni. Kopā ar bijušo vīru, Oskara balvas ieguvēju Džoelu Greju viņa audzināja divus bērnus — Dženiferu un dēlu Džeimsu Kacu, kurš izvēlējies pavāra karjeru.
“Ja viņa būtu izvēlējusies karjeru mana brāļa un manis vietā, mums nekad nebūtu bijusi tāda mamma, kāda viņa bija. Savu aizrautību viņa piepildīja citādi — visu mūžu bija aktīviste ar ļoti spēcīgu taisnīguma izjūtu,” pavēstīja Greja.