Bijušā ministra Jāņa Reira meita Līva izveidojusi spožu modeles karjeru
Bijušā finanšu ministra un politiķa Jāņa Reira meita Līva Reira turpina veidot veiksmīgu karjeru starptautiskajā modes industrijā. Pēc vairākiem gadiem, kas pavadīti Parīzē, viņa tagad atradusi mājvietu Ņujorkā.
Kā izpētījis žurnāls "Kas Jauns", modele pārstāv "System Agency" un "System Baltics", ko vada bijusī latviešu modele Luīze Salmgrieze-Kampio. Šī aģentūra vairākiem Latvijas modeļiem kļuvusi par nozīmīgu atspēriena punktu ceļā uz pasaules vadošajiem modes namiem.
Līva Reira šobrīd ir arī pārstāvēta vairākās starptautiskās modeļu aģentūrās, tostarp Parīzē, Milānā, Londonā, Ņujorkā, Amsterdamā un Ženēvā. Viņa piedalījusies tādu pasaulslavenu modes namu skatēs kā "Giorgio Armani", "Georges Hobeika", "Zuhair Murad" un "Dolce & Gabbana", kā arī piedalījusies zīmola "Zara" reklāmas kampaņās. Pats politiķis un bijušais ministrs Jānis Reirs ir priecīgs par meitas sasniegumiem. “Es ar viņu ļoti lepojos,” viņš saka.
Līdz šim Līva dzīvoja un strādāja Parīzē un sociālajos tīklos bieži publicēja bildes arī no dažādām Itālijas pilsētām, taču nesen dalījās ar ziņu par jaunas dzīvesvietas meklējumiem Ņujorkā. Neilgi pēc tam viņa publicēja arī pirmo attēlu no jaunās dzīvesvietas, liecinot, ka sākas jauns karjeras posms vienā no pasaulē nozīmīgākajiem modes centriem.
Lai gan lielāko daļu ikdienas viņa pavada ārvalstīs, Līva ik pa laikam atgriežas arī Latvijā. Viena no pēdējām publiskajām reizēm bija fotogrāfes Agnijas Grigules salona atklāšanas pasākumā, kur Reira izcēlās ar drosmīgu tērpa izvēli.
Sociālajos tīklos Līva neveido tikai klasisku modeles tēlu ar profesionālām fotosesijām un perfektām pozām. Viņa biežāk dalās ar ikdienas mirkļiem – pastaigām pa pilsētu, tikšanos ar draugiem, ceļojumu kadriem un spontānām bildēm no ikdienas dzīves. Modelei pavisam noteikti patīk dalīties arī ar dažādiem apģērbu stiliem, ko izvēlas ikdienā, un tie bieži ir iespaidīgi.