Teilores Sviftas kāzās bija īpašs drošības plāns, ja negaidīti ierastos Kanje Vests
Dziedātājas Teilores Sviftas (36) un amerikāņu futbola zvaigznes Trevisa Kelsija (36) kāzās apsardze esot bijusi gatava gandrīz jebkurai iespējamai situācijai. Tomēr viens scenārijs organizatorus satraucis vairāk nekā citi – iespēja, ka svinībās negaidīti varētu ierasties reperis Kanje Vests. Bet arī tam apsardze bija gatava.
Anonīmi avoti pastāstījuši žurnālistam Robam Šuteram – kāzu organizatori bija izstrādājuši īpašu rīcības plānu gadījumam, ja skandalozais reperis Kanje Vests negaidīti ierastos pāra svinībās Ņujorkas Medisonskvērgārdenas arēnā.
“Organizatori to uztvēra ļoti nopietni,” sacīja viens no avotiem. “Apsardzei bija skaidrs rīcības plāns gadījumam, ja Kanje tomēr ierastos. Viņa vārds plānošanas sapulcēs izskanēja vairākkārt. Neviens nevēlējās riskēt.”
Kā apgalvo avoti, piesardzības pasākumi lielākoties nebija saistīti ne ar paparaci, ne ziņkārīgiem faniem. To pamatā bijušas Teilores un Kanjes ilgstoši saspringtās attiecības. Viņu konflikts aizsākās 2009. gada MTV Mūzikas video balvu pasniegšanas ceremonijā, kad Vests pārtrauca Sviftas pateicības runu. 2016. gadā tas uzliesmoja no jauna pēc repera skaņdarba “Famous” iznākšanas un strīda par rediģētu telefonsarunas ierakstu, kas sākotnēji radīja iespaidu, ka Teilore bija piekritusi dziesmas tekstam. Vēlāk publiskotais pilnais ieraksts gan liecināja par pretējo. Skaņdarbā reperis pasaka tādu rindu: “Man šķiet, ka man un Teilorei vēl varētu būt sekss... Es padarīju to ku*i slavenu.”
“Vislielākās bažas bija par to, ka Vests varētu ienākt un atkal radīt skaļu skandālu uz Teilores rēķina,” papildināja vēl viens avots. Tomēr papildu drošības pasākumi tā arī neesot bijuši nepieciešami. Reperis, kurš dienu pēc Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija kāzām uzstājās Sanantonio, svinībās neieradās, un viss noritēja bez starpgadījumiem.
Cilvēkiem, kuri rūpējās par pasākuma norisi, tas bijis labākais iespējamais iznākums.
“Mērķis bija pavisam vienkāršs – panākt, lai Teilores kāzas paliktu atmiņā viņas laulību, nevis kārtējā Kanjes skandāla dēļ,” norādīja viens no avotiem.
Ja anonīmo informatoru teiktais atbilst patiesībai, apsardze savu uzdevumu paveica nevainojami – svinības aizritēja bez starpgadījumiem, ļaujot mediju uzmanības centrā nonākt tikai jaunlaulātajiem un viņu īpašajai dienai.