Kāpēc precētais četru meitu tēvs Mets Deimons ir ieinteresēts iepazīšanās šovos?
Holivudas zvaigzne Mets Deimons šobrīd reklamē Kristofera Nolana jaunāko filmu “Odiseja” (“The Odyssey”), taču nesenā intervijā viņš padalījies ar amizantu stāstu par kādu nesenu ģimenes vakaru, kas izvērties pavisam negaidīti. Aktieris atzinis, ka viņu interesē iepazīšanās šovi, un pastāstījis, ko tur meklē.
55 gadus vecais aktieris Mets Deimons atklāja, ka mājās ģimeniskā vakarā kopā ar meitām un viņu draudzenēm noskatījies vairākus iepazīšanās realitātes šovus. Lai gan sākumā viņam nebija vēlmes tos skatīties, drīz vien izrādījies, ka tie ir daudz interesantāki, nekā aktieris bija domājis.
Viesojoties Eimijas Poleres podkāstā “Good Hang”, Mets Deimons pastāstīja, ka pēc vakariņām visi kopā noskatījās populārā šova “Love Island” sēriju. Pirms tam viņi bija ieslēguši arī pārraidi “Temptation Island”, kurā pāri pārbauda savu attiecību stiprumu, dzīvojot kopā ar citiem brīviem dalībniekiem.
"Šovs nelika vilties," smejoties atzina Deimons, atceroties redzēto. Aktieris jokoja par dalībniekiem, kuri bija pārliecināti, ka spēs aizvilināt kāda cita partneri. Viņu īpaši uzjautrināja arī tas, kā meitas centās uzminēt, kuri pāri paliks kopā un kuri galu galā izšķirsies.
Deimons piebilda, ka ikvienam labam stāstam nepieciešama neliela deva drāmas, un tieši tāpēc realitātes šovi ir tik saistoši. Viņš pamatoti atzina – ja šovos valdītu saticība un visi labi saprastos, šīs pārraides neviens neskatītos.
Lai gan aktieris vēl nezina, vai kļūs par regulāru realitātes iepazīšanās šovu skatītāju, viņš atzina, ka visa ģimene kopā pavadījusi lielisku vakaru un smējušies bez mitas.
Mets Deimons ar sievu un meitām apmeklē filmas “Odiseja” pirmizrādes vakaru Londonā
Šobrīd Mets Deimons turpina reklamēt Kristofera Nolana filmu "Odiseja", un nesen kopā ar sievu Lusianu Deimoni (48) un viņu četrām meitām apmeklēja filmas pirmizrādi Londonā.
Metam ar sievu ir trīs kopīgas meitas – Izabella (20), Džija (17) un Stella (15). Lusianai ir arī meita Aleksija (27), kura nākusi pasaulē viņas iepriekšējā laulībā ar Arbello Baroso, un ir ļoti pieķērusies savam patēvam Metam.