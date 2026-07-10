"Sāku kontaktēties ar bērniem," - Laura no šova "Caur ērkšķiem uz… " turpina pārmaiņu ceļu
Pēc dalības sociālajā projektā "Caur ērkšķiem uz… " Laura kļuvusi atvērtāka un pozitīvāk raugās uz dzīvi, tomēr atzīst - reizēm joprojām mēdz noslēgties sevī.
Lai palīdzētu turpināt iesākto pārmaiņu ceļu, Laurai sarūpēta tikšanās ar kognitīvi biheiviorālās terapijas speciālisti Vitu Važu. Tiekoties ar Vitu, Laura atklāj, ka apkārtējie ir pamanījuši viņas pārmaiņas – viņa kļuvusi atvērtāka, tomēr dažkārt atkal noslēdzas sevī. Viņa pati gan norāda, ka šādos brīžos spēj sev palīdzēt – atrod nodarbes, kas uzlabo garastāvokli.
Speciāliste novērtē, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo tikšanos Laurā notikušas būtiskas pārmaiņas. Viņa atgādina, ka pirms vairāk nekā pusgada Laura bijusi nomākta, daudz raudājusi un maz runājusi, bet šobrīd viņai ir vairāk pozitīvu domu, smaida un ir skaidrāks skatījums uz nākotni. Laura atzīst, ka pamazām sāk atjaunot attiecības ar saviem bērniem un jūtas daudz brīvāk nekā iepriekš.