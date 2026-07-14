Kellija Osborna parāda sevi peldkostīmā
Kellija Osborna žilbina baltā peldkostīmā ar dziļu dekoltē un salmu cepuri. Sociālajos tīklos viņa turpina dalīties ar krāšņiem atvaļinājuma mirkļiem. Draugi stāsta, ka pēc skarbās kritikas par izskatu rokera Ozija Osborna meita atkal ir atguvusi dzīvesprieku.
Kellija Osborna turpina baudīt sauli un atpūtu, un nesen padalījusies ar jaunām fotogrāfijām no sava atvaļinājuma. 41 gadu vecā televīzijas personība izskatījās lieliski – viņa pozēja uz jahtas klāja baltā kopējā peldkostīmā ar dziļu dekoltē. Pludmales tērpu viņa papildinājusi ar lielu salmu platmali un oriģinālām saulesbrillēm brillēm biezos rāmjos. Pie fotogrāfijām Kellija rakstīja: “Jūra, saule un ne mazākās nožēlas.”
Kellija izskatījās starojoša, un viņas draugi stāsta, ka TV personība atkal jūtas labi pēc tam, kad bija nonākusi sabiedrības uzmanības centrā un piedzīvojusi skarbu kritiku par savu straujo svara zudumu.
Pagājušajā mēnesī viņas draugs, dīdžejs Fat Tony izdevumam “The Telegraph” apgalvoja, ka Osborna svara samazināšanas zāles lietojusi nevis, lai notievētu, bet gan, lai risinātu sarežģījumus savā dzīvē. Pats Fat Tony lieto nelielas medikamenta “Mounjaro” devas, lai mazinātu tieksmi pēc ēdiena. Runājot par Kellijas svara zudumu, viņš teica: “Tagad Kellija atkal izskatās lieliski, jo ir atradusi līdzsvaru.”
Viņš piebilda: “Viņa zāles nelietoja svara zaudēšanai, bet gan citu dzīves problēmu risināšanai. Taču mums visiem tik ļoti patīk izdarīt secinājumus, ne tā? Nedod Dievs, ja kāds zaudē pārāk daudz svara.”
Kellija iepriekš stāstīja, ka pēc mīļotā tēva nāves pārdzīvojumi bija tik smagi, ka viņa gandrīz nespēja ēst, tāpēc vēlāk bija spiesta aizstāvēties pret interneta komentētājiem, kuri kritizēja viņas straujo svara zudumu.
Nesen Kellija publicēja fotogrāfijas no atvaļinājuma, kurās viņa pozēja melnā caurspīdīgā kleitā un lielā salmu cepurē. Zem kleitas ar garajām piedurknēm bija redzams melns bikini, bet fotogrāfijas uzņemtas pie balkona ar skatu uz okeānu.
No saules viņu sargāja efektīga salmu cepure, bet tēlu papildināja stilīgas saulesbrilles. Blondie, īsi apgrieztie mati bija aizlikti aiz ausīm, bet dekoltē rotāja vairākas zelta kaklarotas. Ērtībai viņa bija izvēlējusies melnas sandales ar plakanu zoli.
Savukārt "Instagram” stāstos viņa publicējusi vairākus selfijus, kur redzama kopā ar trīs gadus veco dēlu Sidniju.
Martā Kellija asi nosodīja “nežēlīgos interneta troļļus”, kuri viņu “pazemojuši” pēc “Brit Awards” balvu ceremonijas apmeklējuma Mančestrā. Uz pasākuma viņa bija ieradusies kopā ar mammu Šāronu Osbornu, lai saņemtu tēvam pēc nāves piešķirto balvu par mūža ieguldījumu mūzikā.
Vakarā, kurā tika godinātā Ozija Osborna piemiņa Kellija saskārās arī ar negatīviem komentāriem par savu izskatu.
Komentējot notikušo, viņa savā “Instagram” kontā rakstīja: “Ir īpaša nežēlība nodarīt pāri cilvēkam, kurš acīmredzami pārdzīvo grūtus laikus. Sist man, kamēr esmu jau nokritusi, apšaubīt manas sāpes, izplatīt tenkas par grūtībām, ko izciešu, un novērsties brīdī, kad man visvairāk vajadzīgs atbalsts un mīlestība.”
Viņa piebilda, ka šāda cilvēku rīcība liecina par “dziļu līdzjūtības trūkumu”. Osborna uzsvēra, ka piedzīvo īpaši smagu periodu: “Es pašlaik pārdzīvoju grūtāko laiku savā dzīvē. Man pat nevajadzētu sevi aizstāvēt. Taču es nesēdēšu un neļaušu sevi šādi dehumanizēt.” Arī Ozija Osborna atraitne Šārona aizstāvēja meitu, kādā no intervijām sakot: “Viņa ir zaudējusi savu tēti, viņa šobrīd nespēj normāli ēst.”