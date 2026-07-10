Luisa Tomlinsona rīcība sanikno fanus: dziedātājs koncerta laikā skatās futbola spēli
Grupas “One direction” bijušais dalībnieks, dziedātājs Luiss Tomlinsons saņēmis asu kritiku, jo sava jaunākā koncerta laikā skatījies Anglijas futbola izlases spēli.
Dziedātājs uz skatuves šķita izklaidīgs – tā vietā, lai pilnībā pievērstos skatītājiem, viņš telefonā sekoja līdzi spēlei. Daļa fanu par iespēju redzēt viņa uzstāšanos bija samaksājuši gandrīz 200 ASV dolāru.
Kādas dziesmas laikā bijušais grupas “One Direction” dalībnieks pavisam pārstāja dziedāt un ļāva uzstāšanos turpināt pavadošajai grupai. Tikmēr viņš rūpīgāk ieskatījās telefonā, lai noskaidrotu, kas notiek Anglijas izlases spēlē pret Meksiku.
Kad Anglija guva vārtus, Luiss uz skatuves sajūsmināti gavilēja, kamēr mūziķi turpināja spēlēt. Koncerta laikā dziedātājam mugurā bija arī Anglijas futbola izlases krekls.
Daļa Luisa fanu par redzēto nebija sajūsmā, jo šķita, ka koncerta laikā viņa uzmanība pievērsta pavisam kam citam.
Kāds saniknots fans sociālajos tīklos rakstīja: “Ja es atrastos koncertā un dziedātājs skatītos futbolu, kamēr viņa grupa paveic visu darbu, es būtu ļoti dusmīgs.”
Cits piebilda: “Nemelošu – man tas nemaz nepatīk. Manuprāt, tā ir necieņa pret faniem, kuri samaksāja, lai redzētu viņu koncertā.”
Vēl kāds rakstīja: “Es viņu mīlu, bet redzēt, kā viņš tā rīkojas, ir ļoti sarūgtinoši. Cilvēki samaksāja īstu naudu, lai tevi redzētu, bet tu tā vietā, lai darītu savu darbu, pievērs uzmanību sasodītai futbola spēlei.”
Luisa koncertturneja viņu aizvedusi uz dažādām pasaules valstīm, tomēr dziedātājam nav izdevies izpārdot vairākas no lielākajām norises vietām.