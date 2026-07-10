Dienu pēc 35. dzimšanas dienas svinībām mirst seriāla “Viena mīla” aktrise - asinīs konstatēts nāvējošs alkohola līmenis
Dienu pēc savas 35. dzimšanas dienas svinībām no saindēšanās ar etilspirtu mirusi turku aktrise Edže Irtema, kuru Latvijas skatītāji iepazina seriālā “Viena mīla”.
Eksperti secināja, ka aktrises nāvi izraisīja ārkārtīgi augstais alkohola līmenis asinīs apvienojumā ar izrakstītajiem antidepresantiem un prettrauksmes medikamentiem. Viņa nomira savās mājās Stambulā pēc tam, kad sabruka savas satriektās mātes acu priekšā.
Sākotnējie secinājumi liecināja, ka Edže mirusi no sirdslēkmes, taču pēc plašas izmeklēšanas Tiesu medicīnas institūts noteica, ka aktrises nāves cēlonis bijusi saindēšanās ar alkoholu. Viņas asinīs tika konstatēti 395 miligrami alkohola uz decilitru asiņu — gandrīz astoņas reizes vairāk par Turcijā atļauto alkohola koncentrācijas robežu transportlīdzekļu vadītājiem. Šāds alkohola līmenis asinīs tiek uzskatīts par medicīniski kritisku un var būt letāls.
Ekspertīzes rezultāti pielika punktu plaši izplatītajām baumām, ka Edže varētu būt mirusi no slimības, ar kuru inficējusies pēc pērtiķa koduma ceļojuma laikā Taizemē maija beigās.
Aktrisei bija nozīmēts 21 dienu ilgs profilaktisko medikamentu kurss, taču pēc ārstu atļaujas viņa tos droši pārtraukusi lietot jau pēc 11 dienām. Arī autopsijā netika atrasti nekādi pierādījumi, kas liecinātu, ka pērtiķa kodumam būtu bijusi saistība ar viņas nāvi.
Tikai dienu pirms nāves Edže sociālajos tīklos bija publicējusi pateicību faniem par sirsnīgajiem dzimšanas dienas apsveikumiem.
Pēc jaunās aktrises nāves sociālajos tīklos un medijos publicēti daudzi aizkustinoši piemiņas vārdi. Draugi viņu raksturojuši kā mīlestības un dzīvesprieka pilnu cilvēku.
Edže studēja Jašaras Universitātes Operas un vokālās mākslas nodaļā, bet vēlāk apguva aktiermākslu. Savu televīzijas karjeru seriālu zvaigzne sāka 2014. gadā. Vēlāk viņa filmējās tādos seriālos kā “Runaway Brides”, “That’s My Life” un “New Bride”. Viņa bija redzama arī vairākos turku seriālos.
Edže tika apglabāta Jenikejas kapsētā Kušadasi pilsētā Turcijas Egejas jūras piekrastē. Tomēr bēru laikā izcēlās sašutums, kad vairāki cilvēki tika pamanīti filmējam un fotografējam zārku.