Kādreiz līdzās Tomam Krūzam, šodien tālu no prožektoru gaismām: kā dzīvo “Top Gun” zvaigzne Kellija Makgilisa
Astoņdesmito gadu beigās Kellija Makgilisa bija viena no pieprasītākajām Holivudas vadošajām aktrisēm. Viņa spoži sevi apliecināja tādās filmās kā “Top Gun”, “Witness” un “The Accused”. Ar izteiksmīgajiem sejas vaibstiem un nenoliedzamo ekrāna ķīmiju ar tādām zvaigznēm kā Toms Krūzs un Harisons Fords šķita, ka viņai lemta ilga un panākumiem bagāta karjera lielbudžeta filmās.
Tomēr deviņdesmito gadu beigās Kellija apzināti izvēlējās atkāpties no kinoindustrijas. Tā vietā, lai dzītos pēc nākamās lielās lomas, viņa nolēma pievērsties ģimenes audzināšanai un veidot piezemētāku dzīvi ārpus uzmanības centra. Šāds lēmums pārsteidza fanus, kuri bija vērojuši viņas straujo kāpumu Holivudas slavas virsotnē.
“Esmu veca un resna, un izskatos atbilstoši savam vecumam, taču visa tā pasaule nav par to. Es daudz labprātāk jūtos pilnīgi droši savā ādā un esmu mierā ar to, kas esmu savā vecumā, nekā piešķiru vērtību visām pārējām lietām,” viņa sacīja intervijā izdevumam “Entertainment Tonight”.
Laika gaitā aktrise atklāti runājusi arī par personīgajiem pārbaudījumiem, kas ietekmējuši viņas izvēles. Atskatoties uz laulību ar Fredu Tilmanu, ar kuru viņai ir divas meitas, Kellija reiz skaidroja, ka cerējusi – stabilas attiecības viņu pasargās no pagātnē piedzīvotā. “Es satiku Fredu un domāju: Freds mani pasargās. Neviens man vairs nekad nenodarīs pāri,” viņa stāstīja. “Taču tas darbojās tikai noteiktu laiku, jo patiesībā es nebiju godīga pret sevi un nepieņēmu to, kas esmu.”
Pēc laulības izjukšanas Kellija devās uz rehabilitācijas centru un sāka risināt atkarības problēmas, kas bija ietekmējušas gan viņas personīgo dzīvi, gan karjeru. Vēlāk viņa atveseļošanos raksturoja kā dzīvi mainošu pieredzi un savu profesionālo darbību veltīja tam, lai palīdzētu citiem cilvēkiem, kuri cīnās ar līdzīgām grūtībām.
“Es strādāju piecas dienas un 40 stundas nedēļā. Tā ir brīnišķīga dāvana – redzēt cilvēkus, kuri ierodas pilnīgi zaudējuši cerību, un iespēju viņiem šo cerību atkal dot,” stāstīja aktrise.
Četrdesmit gadu vecumā Kellija arī publiski pieņēma savu seksualitāti, 2009. gadā atklājot, ka ir lesbiete. Vēlāk, 2010. gadā, viņa nelielā civilā ceremonijā apprecējās ar Melāniju Leisu, taču pēc vairākiem gadiem pāris izšķīrās.
Lai gan viņas dzīve tagad ievērojami atšķiras no Holivudas slavas gadiem, Kellija nekad nav pilnībā atteikusies no aktiermākslas. Viņa laiku pa laikam filmējusies neatkarīgajās filmās, televīzijas projektos un teātra izrādēs. Viņas darbu vidū ir lomas filmā “We Are What We Are”, seriālā “Z Nation” un uz patiesiem notikumiem balstītajā kriminālseriālā “Dirty John: The Betty Broderick Story”. Taču lielās prožektoru gaismas Kelliju vairs nevilina.
Intervijas laikā, būdama 68 gadus veca, Kellija atzina, ka atrodas pārmaiņu posmā un pāriet citā dzīves fāzē. Viņa sevi raksturoja kā mājās palicēju. “Esmu māju cilvēks. Mana dzīve patiešām ir cieši saistīta ar mājām. Es pat nespēju atcerēties, kad pēdējo reizi strādāju,” viņa pauda.
“Jūtos patiesi svētīta, ka man nav obligāti jāstrādā. Taču man ir iespēja izvēlēties strādāt, tādēļ arī šajā ziņā jūtos ļoti svētīta. Ne daudziem cilvēkiem vēlākos dzīves gados ir šāda izvēle, tāpēc jūtos ļoti laimīga.”