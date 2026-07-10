Šova "Karsti. Krēta" dalībniekiem pievienojas valdzinošā Evelīna
Šovā "Karsti. Krēta" aizvadīta emocijām bagāta diena - diviem dalībniekiem karstais Grieķijas ceļojums ir galā, taču spilgtajai kompānijai pievienojās valdzinoša dalībniece Evelīna.
Jau rīta pusē villā ieradās simpātiskā Evelīna, mēģinot iejusties saliedētajā kolektīvā. Līdz ar viņas pievienošanos ballētāju kolektīvam villas sienas tik lielam skaitam cilvēku sāka kļūt par šauru un diviem dalībniekiem vakara ballītes laikā šovs bija jāatstāj. Viszemāko skatītāju balsu skaitu bija saņēmuši Nadežda, Roberts un Antonio, no kuriem pārējie dalībnieki nolēma sūtīt mājās Robertu. Par otro dalībnieku, kuram būs jāatstāj skaistā villa, dalībnieki lēma slēgtā balsojumā, un visvairāk balsis saņēma Nadežda.
Abi dalībnieki tika pavadīti ar asarām un apskāvieniem, taču īpaši smagi abu dalībnieku aiziešanu uztvēra Viktorija, kura bija ieskatījusies Robertā, kā arī nodibinājusi ļoti draudzīgas attiecības ar Nadeždu.
Evelīna studē meža inženieriju, viņai patīk sports, dziedāšana un laika pavadīšana dabā, tāpēc ideāla diena var būt gan aktīva badmintona spēle pludmalē, gan nesteidzīga kafija apvienojumā ar pastaigu pa mežu. Draugi Evelīnu raksturo kā enerģisku, nosvērtu, temperamentīgu un pārliecinātu personību. Viņa nebaidās paust savu viedokli, uzņemties iniciatīvu un arī attiecību jautājumos nav no tām, kuras gaida pirmo soli no otra cilvēka. Ja kāds viņai iepatīkas, viņa nebaidīsies to parādīt. Attiecībās Evelīna novērtē vīriešus ar raksturu – garus, pašpārliecinātus, spēcīgus un mērķtiecīgus. Viņai svarīgi, lai blakus būtu cilvēks, ar kuru var ne tikai labi pavadīt laiku, bet arī veidot patiesu saikni un kopā piedzīvot ko jaunu.
Šova "Karsti. Krēta" trešās sezonas dalībnieki
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