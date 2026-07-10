No karaliski zila kostīma līdz vasarīgiem ziediem: stilīgākie viesi Vimbldonā 2026
Vimbldonas turnīrs 2026 ir tikko sācies, taču jau tagad skaidrs, ka tas solās būt ne tikai aizraujošs sporta notikums, bet ...
FOTO: Vimbldonas tribīnēs satiekas karaliska elegance un Holivudas šarms - aplūko stilīgākos slavenību tērpus
Vimbldonas turnīrs 2026 ir tikko sācies, taču jau tagad skaidrs, ka tas solās būt ne tikai aizraujošs sporta notikums, bet arī īsti stila svētki.
Vimbldona jau izsenis ir arī viena no iecienītākajām britu vasaras sabiedriskajām norisēm, kur tribīnēs iespējams sastapt virkni pasaulslavenu viesu. No Karaliskās ložas pastāvīgajiem apmeklētājiem, tostarp Sjennas Milleres, Deivida Bekhema un Velsas princeses, līdz šā gada negaidītākajiem viesiem —Vimbldonā 2026 pārsteidz ar izciliem tērpiem.
Vimbldonas tribīnēs un turnīra teritorijā šogad valda īsta britu vasaras elegances parāde, kur tradicionālā “tenisa baltā” estētika sastopas ar mūsdienīgiem piegriezumiem, košām krāsām un rūpīgi izraudzītiem aksesuāriem. Tā, piemēram, Velsas princese Ketrīna ieradās Vimbldonā, izskatoties lieliski zilā žaketē un pieskaņotās biksēs, savukārt aktrise Sjenna Millere Vimbldonas apmeklējumam izvēlējās elegantu, taču nepiespiestu gaiši pelēku trīsdaļīgu bikškostīmu.
Slavenību vidū netiek aizmirsta arī Vimbldonas baltā krāsa — vairāki viesi izvēlējušies baltus uzvalkus, vestes, šortus un elegantus krēmkrāsas toņus, tos papildinot ar saulesbrillēm, lakoniskiem apaviem un smalkām rotaslietām. Tērpus noslēdz dažādas rokassomas, lielas saulesbrilles, smailpapēžu kurpes un salmu cepures.
Kopējais iespaids ir izsmalcināts, taču ne pārlieku formāls — Vimbldonas viesi pierāda, ka sporta turnīrs var būt vienlaikus arī viena no sezonas interesantākajām modes skatēm.