Holivuda ekranizēs 2000. gadu popmūzikas ikonas dzīvi: atklātas jaunas detaļas par Britnijas Spīrsas filmu
Vēl 2023. gada novembrī tika ziņots, ka sākusies sīva cīņa par tiesībām ekranizēt Britnijas Spīrsas bestselleru “Sieviete manī” (The Woman in Me), kas tika izdots tā paša gada oktobrī. Popzvaigznes dzīvesstāstu uz lielā ekrāna ar savu producentu kompāniju starpniecību vēlējās pārcelt tādi pazīstami vārdi kā Margo Robija, Rīza Viterspūna, Šonda Raimsa un Breds Pits.
Jau iepriekš tika vēstīts, ka tiesības uz projektu ieguvusi kinostudija “Universal Pictures”, bet filmu režisēs Džons M. Ču, kurš pazīstams ar filmām “Traki bagātie aziāti” un abām “Ļaunais” daļām. Viņa iesaiste liek domāt, ka jaunā filma varētu būt drīzāk mūzikls, nevis drūma biogrāfiska drāma. Par to liecina arī fakts, ka filmas izstrādē piedalīsies Marks Plats — trīs “Oskara” balvām nominētās filmas “La La Land: Kalifornijas sapņi” producents.
Arī pati Spīrsa jau iepriekš bija devusi mājienu par gaidāmo projektu, sociālajā tīklā “X” rakstot: “Ar prieku vēlos pastāstīt saviem faniem, ka kopā ar Marku Platu strādāju pie slepena projekta. Viņš vienmēr ir veidojis manas mīļākās filmas… sekojiet jaunumiem.”
Savukārt šonedēļ tika paziņots, ka biogrāfiskās filmas scenāriju rakstīs seriālu “New Girl” un “Dying for Sex” veidotāja Liza Merivetere.
Lai gan Merivetere vislabāk pazīstama ar savu darbu televīzijā, tostarp arī ar platformas “Hulu” seriālu “The Dropout” par Elizabeti Holmsu, plašāku ievērību viņa guva 2011. gadā, uzrakstot scenāriju romantiskajai komēdijai “No Strings Attached” ar Natāliju Portmani un Eštonu Kačeru galvenajās lomās.
Pagaidām nav zināms, kādi tieši notikumi tiks atspoguļoti filmā. Tomēr grāmata, uz kuras tā būs balstīta, seko “Grammy” balvas ieguvējas dzīvei un karjerai no bērnības Luiziānā un pirmajiem slavas mirkļiem raidījumā “The Mickey Mouse Club” līdz viņas straujajai kļūšanai par pasaules mēroga popzvaigzni.
Memuāros aplūkotas arī Spīrsas plaši apspriestās attiecības ar Džastinu Timberleiku, nežēlīgā tabloīdu uzmanība, kas veicināja viņas emocionālo sabrukumu, kā arī smagie gadi aizbildniecības pakļautībā, no kuras dziedātāja tika atbrīvota 2021. gadā.
Vēl ir pāragri droši apgalvot, kura aktrise iegūs galveno lomu, taču viens ir skaidrs — tai, kura galu galā tiks izvēlēta, šī loma varētu pilnībā mainīt karjeru.
Starp iespējamajām Britnijas lomas atveidotājām tiek minēta šī brīža karstākā zvaigzne Sidnija Svīnija. Tiek apspriesta arī Luiziānā dzimusī Adisone Reja, Dova Kamerona, kura savulaik bija ļoti tuvu labās raganas Glindas lomai filmā “Ļaunais”, pirms to ieguva Ariana Grande, un Millija Bobija Brauna.
Brauna savu vēlmi atveidot Spīrsu bija paudusi vēl pirms dziedātājas memuāru izdošanas, izsakoties, ka “viņas stāsts mani uzrunā. Arī es uzaugu sabiedrības acu priekšā, skatījos viņas videoklipus un intervijas no laika, kad viņa bija jaunāka… Es viņu nepazīstu, bet, skatoties uz viņas fotogrāfijām, man šķiet, ka es spētu izstāstīt viņas stāstu pareizajā veidā.”
Tā kā projekts joprojām atrodas agrīnā izstrādes stadijā, precīza filmas pirmizrādes diena vēl nav zināma.