Princis Harijs varētu atteikties no tikšanās ar karali Čārlzu
Kāds karaliskās ģimenes eksperts apgalvojis, ka karaļa Čārlza atteikšanās tikties ar princi Hariju šā gada sākumā monarha vizītes laikā ASV varētu pamudināt Saseksas hercogu noraidīt jebkādu piedāvājumu tikties ar tēvu, šonedēļ viesojoties Apvienotajā Karalistē.
Kā norādīja mediju uzņēmuma “Caloroga Shark Media” līdzdibinātājs un podkāsta “Palace Intrigue” veidotājs Džons Makdermots, Čārlzs nolēma savā vizītes programmā neiekļaut tikšanos ar jaunāko dēlu, jo tā “būtu kļuvusi par galveno stāstu”.
“Tā būtu aizēnojusi karaļa oficiālās vizītes mērķi un novirzījusi mediju uzmanību no pasākumiem, kuru dēļ viņš tur bija ieradies,” piebilda Makdermots.
“Jau vairākas nedēļas redzam spekulācijas par to, vai Harijs gaidāmās vizītes laikā Apvienotajā Karalistē tiksies ar karaliskās ģimenes pārstāvjiem, tāpēc var tikai iztēloties, kādu ažiotāžu būtu izraisījusi tikšanās Kalifornijā. Turklāt ikreiz, kad ceļo karalis, jāņem vērā arī būtiski drošības un loģistikas apsvērumi.”
Viņš uzskata, ka milzīgā ažiotāža, ko varētu izraisīt tēva un dēla tikšanās, iespējams, pamudinās hercogu no tās atteikties, jo viņa galvenā prioritāte ir “Invictus Games” — iniciatīva, kurai viņš jau ilgstoši ir dziļi uzticīgs.
Vienlaikus citi avoti vēsta, ka prinča Harija un Meganas Mārklas plāns atkal savest princi Ārčiju un princesi Lilibetu kopā ar karali Čārlzu tomēr tiks īstenots.
Pagājušajā nedēļā tika paziņots, ka Megana, Ārčijs un Lilibeta drošības apsvērumu dēļ nepievienosies Saseksas hercogam Londonā. Tomēr ceturtdien, 9. jūlijā, tika ziņots, ka 44 gadus vecā Megana, septiņus gadus vecais Ārčijs un piecus gadus vecā Lilibeta šonedēļ ieradīsies Apvienotajā Karalistē, taču publiskos pasākumos nepiedalīsies.
ITV karaliskās ģimenes lietu redaktors Kriss Šips sociālajā tīklā “X” rakstīja, ka vizīte ietvers tikai “privātus ģimenes pasākumus prom no kamerām”.
Tādējādi gaidāmā Meganas un bērnu vizīte paver iespēju visai četru cilvēku ģimenei privāti tikties ar karali. Ja viņi patiešām ieradīsies Lielbritānijā, tā būs pirmā reize četru gadu laikā, kad Megana un jaunākie Saseksu ģimenes pārstāvji būs viesojušies valstī.
Karalis Lilibetu līdz šim ir saticis tikai vienu reizi.