Bonijas Taileres pēdējie ieraksti pēc viņas nāves ieguvuši īpaši skaudru nozīmi
75 gadu vecumā mirusi dziesmas “Total Eclipse of the Heart” izpildītāja un spēcīgo balāžu zvaigzne Bonija Tailere. Dziedātāja cīnījās ar slimību un maijā tika nogādāta slimnīcā, kur viņai veica neatliekamu zarnu operāciju, pēc kuras viņa tika ievadīta mākslīgajā komā. Tika prognozēts, ka Tailere pilnībā atveseļosies, taču diemžēl 2026. gada 9. jūlijā viņa nomira slimnīcā Portugālē.
Velsiešu popzvaigzne bija viena no 20. gadsimta astoņdesmito gadu leģendām, kas bija pazīstama ar savu piesātināto, aizsmakušo un ārkārtīgi spēcīgo balsi.
Taileres pēdējos divus ierakstus vietnē “Instagram” tagad pārpludina fanu komentāri par viņas aiziešanu mūžībā.
2026. gada 29. aprīlī publicētajā ierakstā viņa atskatījās uz savas ilgās un spožās karjeras pašiem pirmsākumiem. Ieraksta parakstā bija teikts: “Pirms tieši 50 gadiem šajā dienā tika izdots mans pats pirmais singls “My! My! Honeycomb”,” un tam bija pievienota jaunas Taileres fotogrāfija.
Viņas pēdējais ieraksts tika publicēts 2026. gada 1. maijā, un tajā Tailere ar sajūsmu reklamēja savu dziesmu dokumentālajai filmai “HOMELESS”. Viņa rakstīja: “‘HOMELESS’ ir spēcīga jauna dokumentālā filma, un esmu pateicīga par iespēju piedalīties tās skaņu celiņa tapšanā.”
Šo postošo zaudējumu mūzikas pasaulei vēl skaudrāku padara tas, ka savos pēdējos “Instagram” ierakstos Tailere vienlaikus atskatījās gan uz savu pagātni, gan raudzījās nākotnē.
Dramatiskā dziesma “Total Eclipse of the Heart” pēc tās izdošanas 1983. gadā četras nedēļas noturējās topa pirmajā vietā. Dziesma piedzīvoja ar astronomiskiem notikumiem saistītu popularitātes atdzimšanu 2017. un 2024. gadā pēc Saules aptumsumiem, palīdzot tai sasniegt iespaidīgo viena miljarda straumējumu robežu.
Bonija Tailere ir pazīstama arī ar dziesmu “Holding Out for a Hero”, kas izmantota daudzu filmu skaņu celiņos. Viņas dziesma “One World One Home”, kas iekļauta dokumentālās filmas “HOMELESS” skaņu celiņā, tika izdota aprīlī, un tajā dzirdamas arī Dalasas Ielu kora balsis.
Vairākas slavenības jau ir veltījušas piemiņas vārdus pasaulslavenajai dziedātājai. Velsiešu aktrise Ketrīna Zeta-Džounsa vietnē “Instagram” publicēja kopīgu fotogrāfiju ar Taileri un nosauca viņu par “neparastu sievieti ar tikpat neparastu balsi”. Zeta-Džounsa arī pastāstīja, ka Tailere uzstājusies viņas un Maikla Duglasa kāzās 2000. gadā.
Starp citām slavenībām, kas godinājušas dziedātājas piemiņu, ir Rods Stjuarts, Braiens Adamss un Džonijs Noksvils. Tāpat kā lielākā daļa mākslinieku, Tailere turpinās dzīvot savās dziesmās un garā.