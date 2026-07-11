Riannas negaidītā tikšanās ar vēža slimnieci aizkustina līdz sirds dziļumiem
Popzvaigzne Rianna piepildījusi kādas īpašas fanes sapni. Abu sieviešu tikšanās līdz sirds dziļumiem aizkustinājusi daudzus dziedātājas talanta cienītājus.
Sirsnīgais brīdis redzams raidījuma “Jason Lee's Grocery Shopping With Rihanna” jaunākajā sērijā. Dziedātāja iepirkās pārtikas veikalā Kalifornijas dienvidos un devās pie kases, kad viņu uzrunāja kāda sieviete. Viņa pastāstīja, ka cīnās ar vēzi un savas slimības dēļ jūtas nedroša par savu izskatu.
"Es izskatos briesmīgi. Man ir vēzis. Es dzīvoju tepat, un visi mani pazīst. Šodien neesmu uzlikusi parūku," sacīja sieviete.
Fane palūdza “Grammy” balvas laureātei kopā nofotografēties. Taču pirms attēla uzņemšanas Rianna nekavējoties kliedēja slimās kundzes šaubas par savu izskatu. "Jūs neizskatāties briesmīgi," atbildēja 38 gadus vecā dziedātāja, aizkustinot daudzus ar savu sirsnību un atbalstu sievietei, kura šobrīd saskaras ar smagiem dzīves pārbaudījumiem.
Īsās sarunas laikā atklājās, ka abām ir viens un tas pats vārds – Robina [Popzvaigzne ir dzimusi kā Robina Rianna Fentija. – Red.]. Pēc tam fane parādīja Riannai savu fotogrāfiju, kurā redzama ar parūku.
Dziedātāja iedvesmoja kundzi turpmāk sevi nenoniecināt. “Tieši šādu man patīk jūs redzēt. Kad satiekat cilvēkus, vairs nekad nesakiet par sevi tādas muļķības. Jūs esat brīnišķīga tieši tāda, kāda esat.”