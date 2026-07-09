Lūdz palīdzību "Līvi" mūziķim Tomasam Kleinam
Sociālajā vietnē "Facebook" publiskots aicinājums palīdzēt Latvijas roka leģendu "Līvi" mūziķim Tomasam Kleinam.
Latvijas Rokmūzikas asociācija vēsta, ka Kleins pēc smagas slimības un operācijas turpina rehabilitāciju. Atveseļošanās ceļš ir ilgs, un šajā laikā viņam nepieciešams līdzcilvēku atbalsts.
Šonedēļ par Tomasa Kleina grūto cīņu ar slimību pavēstīja viņa meita. "Teju pirms diviem gadiem, dienu pēc savām kāzām, uzzināju par tēta Tomas Kleins diagnozi, plānoto operāciju un tās potenciālajām sekām. No laimes pārpilnības, mana augstākā dzīves punkta, gaismas ātrumā nonācu zemākajā," sociālajā vietnē "Facebook" savu sāpi pauda Džeina Kleina-Šnipke. "Tētis turpina cīnīties un aizvien negrib sūdzēties un lūgt palīdzību. Man bērnībā tētis stingri mācīja, ka dzīvē lietas jānopelna pašas spēkiem un dot citiem ir daudz svarīgāk nekā ņemt, un tas līdz kaulam iesakņojies manā personībā, tāpēc šodien izkāpju no ierastās lomas un saņemu drosmi lūgt jūsu atbalstu - izpildot, pārraidot, atskaņojot tēta dziesmas."