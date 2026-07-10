Vess Andersons un Lūks Vilsons iesprūst Kinoakadēmijas muzeja slepenajā slavenību liftā
Aktieris Lūks Vilsons un režisors Vess Andersons šonedēļ piedzīvoja negaidītu starpgadījumu – viņi kopā ar vēl četriem cilvēkiem Kinoakadēmijas muzejā Losandželosā iestrēga liftā, kas paredzēts ekskluzīvi slavenajiem ļaudīm. Kopā ar viņiem bija arī “Oskara” balvas laureāts Džeimss L. Brūkss un vēl citi plašākā sabiedrībā nepazīstami cilvēki.
Aktieris Lūks Vilsons (54), režisors Vess Andersons (57) un scenārists un producents Džeimss L. Brūkss (86), kurš saņēmis vairākas Amerikas Kinoakadēmijas balvas, no lifta tika atbrīvoti ar ugunsdzēsēju palīdzību.
Negadījums notika pirmdien pēc Vesa Andersona pirmās pilnmetrāžas filmas "Bottle Rocket" 30 gadu jubilejas seansa.
Karolīna Danna sociālajā tīklā “Instagram” publicējusi video, kurā redzams, kā iestrēgušie izkļūst no lifta. Pie ieraksta viņa paskaidrojusi: “Režisoru Vesu Andersonu un scenāristu, producentu Džeimsu L. Brūksu no salūzuša lifta izglābj Losandželosas ugunsdzēsēji!”
Video redzams, kā Andersons ugunsdzēsējam jautā, kas varētu būt izraisījis lifta apstāšanos. Glābējs ar smaidu atbild: “Droši vien pārāk liels svars.”
Portāls TMZ informē, ka visi liftā iestrēgušie atbrīvoti nepilnas stundas laikā. Ugunsdzēsēji izsaukumu saņēmuši pulksten 19.49.
Kā vēsta kino platforma “Save Your Cinema”, šie cilvēki izmantojuši "slepeno liftu, kas paredzēts, lai slavenības varētu ierasties un doties prom, izvairoties no sabiedrības uzmanības”.
Filmā "Bottle Rocket" Lūks Vilsons spēlēja kopā ar savu brāli Ouvenu Vilsonu (57), kurš arī piedalījās jubilejas pasākumā. Vess Andersons un Ouvens Vilsons kopīgi sarakstīja šīs 90. gadu kriminālkomēdijas scenāriju. Filmā piedalījās arī Lūka un Ouvena vecākais brālis Endrū Vilsons (61), kā arī aktieri Roberts Masgreivs, Neds Dauds un Šeja Faulere.
Filmas sižets vēsta par trim draugiem, kuri sarīko laupīšanu un pēc tam bēg no likumsargiem.
Intervijā portālam “IndieWire” 2023. gadā Andersons dalījās atmiņās par to, kā juties, kad izrādījis skatītājiem savu pašu pirmo filmu.“Filmas tapšanas laikā man bija daudz lielāka pārliecība. Es skaidri zināju, kādu filmu vēlos radīt. Turklāt man blakus bija Ouvens Vilsons – mēs scenāriju rakstījām kopā un bijām īsta komanda. Tas ļoti palīdzēja,” stāstīja “Oskara” balvu saņēmušais režisors.
Tomēr pirmā publiskā seansa pieredze neesot bijusi patīkama. “Mēs filmu parādījām auditorijai, kas nebija īpaši atsaucīga. Sākumā pat vainojām skatītājus. Taču mana pārliecība saņēma smagu triecienu. Tā bija ļoti neveiksmīga pirmā tikšanās ar publiku.”Režisors atminējās, ka uz seansu ieradušies 86 skatītāji, taču līdz filmas vidum zālē palikuši vien aptuveni 20. “Es redzēju, kā cilvēki cits pēc cita pieceļas un dodas prom. Katru reizi nodomāju – varbūt viņi tikai iet uz tualeti. Bet tad pamanīju, ka viņi līdzi paņem visas savas mantas...”
Lūkam Vilsonam, kurš plašākai sabiedrībai vislabāk pazīstamas pēc lomām filmās “Gudrā blondīne” un “Karaliskie Tenenbaumi”, ir verificēts “Instagram” konts. Taču viņš šajā lapā saviem aptuveni 11 tūkstošiem sekotāju raksta ļoti reti.
Viņa jaunākais ieraksts publicēts 2025. gada oktobrī. Tajā redzama grāmata "Here Beside the Rising Tide: Jerry Garcia, The Grateful Dead, and an American Awakening" ar piebildi: “Lieliska rakstnieka Džima Ņūtona grāmata.”
Neilgi pirms savas 50. dzimšanas dienas 2021. gadā aktieris atzina, ka beidzot sāk saprast, ko patiesībā nozīmē pusmūža krīze. “Kad man palika 30, tas mani nesatrauca. Arī 40 gadu jubileja pagāja pavisam mierīgi. Taču 50... nezinu, laikam tomēr sāk ietekmēt. Naktīs pamostos ar sāpēm, un reizēm aizmirstu pat cilvēku vārdus. Tad arī sapratu, no kurienes radies izteiciens “pusmūža krīze”. Arvien biežāk pieķeru sevi pie domas, ka par dažām lietām sāku pamatīgi satraukties.”
Taču aktiera dzīvē nesen kā pieredzēts priecīgs notikums. Lūks kopā ar ilggadējo partneri Kendalu Jeitsu (24) šā gada 8. jūnijā sagaidījis pasaulē meitu. Šis ir 54 gadus vecā aktiera pirmais bērns. Brālim Ouvenam ir trīs bērni no trim dažādām sievietēm, bet brālim Endrū – viens no šķirtās sievas.