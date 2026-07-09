Grīziņkalnā uz vienas skatuves satiksies Latvijas spēcīgākie frīstaila reperi
Šovakar 9. jūlijā plkst. 19.00 Grīziņkalna kolizejā notiks viens no gaidītākajiem Latvijas brīvrunu notikumiem – "Štuka par bazaru", kas šogad norisināsies sadarbībā ar "Dzintars". Astoņi spēcīgi frīstaila reperi cīnīsies par 1000 eiro galveno balvu. Dalībnieku sniegumu vērtēs Latvijas repa smagsvari ODS, Deniss un pirmo reizi Grīziņkalna batlā arī VIŅA.
Šī gada batlā piedalīsies JeeKaa, ilggadējs "Brīvrunu Projekta" dalībnieks un apvienības "Kreisais Krasts" vecbiedrs, kuram šī būs simboliskā "Last Dance" Grīziņkalna kolizejā. Viņam pretī stāsies pērnā gada čempions Jasso, ilggadējais batlu dalībnieks un Ventspils brīvrunu čempions Chevskis, kā arī Amanito, kurš plašāk pazīstams ar savām dziesmām un kopā ar Jasso pārstāv kustību "401".
Savu vietu finālā izcīnījuši arī divi atlases uzvarētāji – Džuzis, kuru daudzi dēvē par Latvijas Snoop Dogg, un Reinis, kurš šogad ierodas ar skaidru mērķi kļūt par čempionu. Dalībnieku sastāvu papildina skatītāju simpātiju balsojuma uzvarētāji: tikai 17 gadus jaunais AMG un, iespējams, pasaulē garākais frīstaila reperis Skudra.
"Šajā batlā satiekas dažādas paaudzes, dažādi stili un pieredzes. Ir čempioni, veterāni, jaunie talanti un katram ir, ko pierādīt," saka pasākuma organizators Edgars Sniegs.
Šī gada pasākuma ģenerālpartneris ir “Dzintars”, kura vērtības organiski sasaucas ar brīvrunu kultūru. "Brīvruna ir drosme būt autentiskam un nebaidīties izteikt savu viedokli. Tieši šī pārliecība, radošums un spēja būt pašam ir vērtības, kuras mums ir kopīgas. Tāpēc patiess prieks kļūt par daļu no “Štuka par bazaru” un atbalstīt šo radošo platformu," saka “Dzintars” zīmola vadītāja Anastasija Udalova.
Uzvarētāju noteiks Latvijas repa smagsvaru žūrija: ODS, Deniss un pirmo reizi Grīziņkalna batlu vēsturē arī VIŅA, kura savulaik pati piedalījusies rakstītajos batlos. Pasākums notiks 9. jūlijā plkst. 19.00 Grīziņkalna kolizejā neatkarīgi no laikapstākļiem. Organizatori aicina skatītājus ģērbties atbilstoši laika prognozei un aptuveni pusotras stundas garumā baudīt augstvērtīgu frīstailu, humoru un negaidītus pavērsienus. Viena no "Štuka par bazaru" vizītkartēm ir fakts, ka batls norisinās bez lamuvārdiem. Ieeja pasākumā ir bez maksas.